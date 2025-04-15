Сума здивує: яку пенсію може мати людина із зарплатою 15 тис. грн

Розмір майбутньої пенсії формується під впливом кількох чинників. Основними з них є рівень заробітної плати та тривалість страхового стажу. Крім того, важливу роль відіграє величина середньої заробітної плати по країні.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

Наприклад, якщо громадянин виходить на пенсію в 65 років, маючи 45 років страхового стажу і середньомісячну заробітну плату в 15 тисяч гривень, розмір його пенсії в березні поточного року становитиме 9 790 гривень. Однак цей розрахунок не охоплює можливих доплат і пільг, які можуть підвищити розмір виплати. До них належать:

статус ветерана війни;

дитини війни;

почесного донора;

особливі заслуги перед Батьківщиною.

Водночас із зарплатою в 15 тисяч гривень і з 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі 4 228,2 гривні.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата, з якої сплачувалися внески на єдиний соціальний податок в Україні, становить 16 836 гривень. При цьому співвідношення індивідуальної зарплати в 15 тисяч гривень до цієї середньої величини — 0,89. Таким чином, з огляду на три ключові показники — середню зарплату за три роки, страховий стаж у 35 років і зазначене співвідношення — розмір пенсійної виплати становитиме 4 228,2 гривні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".