До 4 тыс. грн: около трети пенсионеров получают экстремально низкую пенсию

По состоянию на апрель в Украине проживает более 10,3 миллиона пенсионеров — это на 177 тысяч меньше по сравнению с апрелем 2024 года. Примерно треть из них получает пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Опендатабот.

Около трети украинских пенсионеров получают пенсию в размере 3 240 гривен (примерно 80 долларов). При этом благодаря проведенной индексации число получателей пенсий ниже 3 тысяч гривен сократилось почти в 7 раз.

Такие выплаты сейчас получают украинские пенсионеры:

больше 10 тысяч гривен – 14,5% граждан;

5001-10 000 гривен – 28,9%;

4001-5000 гривен – 20,4%;

3001-4000 гривен – 32,3%;

2001-3000 гривен – 3,9%.

Более полутора миллионов украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен. В среднем размер таких выплат составляет 15 640 гривен, что эквивалентно примерно 374 долларам.

Около трети пенсионеров получают выплаты в размере до 4 тысяч гривен

Самые высокие пенсии в Киеве – 8,7 тысяч гривен (на 37% больше средней), Донецкой области (7,8 тысяч гривен) и Луганской (7,3 тысяч). Самые низкие выплаты в Тернопольской (4,9 тысяч гривен) и в Черновицкой (5,1 тысяч гривен) областях.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".