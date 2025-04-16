До 4 тис. грн: близько третини пенсіонерів отримують екстремально низьку пенсію

Станом на квітень в Україні проживає понад 10,3 мільйона пенсіонерів — це на 177 тисяч менше, порівняно з квітнем 2024 року. Приблизно третина з них отримує пенсію в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Близько третини українських пенсіонерів отримують пенсію в розмірі 3 240 гривень (приблизно 80 доларів). Водночас завдяки проведеній індексації кількість одержувачів пенсій, нижчих за 3 тисячі гривень, скоротилася майже в 7 разів.

Такі виплати зараз отримують українські пенсіонери:

понад 10 тисяч гривень — 14,5% громадян;

5001-10 000 гривень — 28,9%;

4001-5000 гривень — 20,4%;

3001-4000 гривень — 32,3%;

2001-3000 гривень — 3,9%.

Понад півтора мільйона українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. У середньому розмір таких виплат становить 15 640 гривень, що еквівалентно приблизно 374 доларам.

Близько третини пенсіонерів отримують виплати в розмірі до 4 тисяч гривень

Найвищі пенсії в Києві — 8,7 тисяч гривень (на 37% більше за середню), Донецькій області (7,8 тисяч гривень) і Луганській (7,3 тисяч). Найнижчі виплати в Тернопільській (4,9 тисяч гривень) і в Чернівецькій (5,1 тисяч гривень) областях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".