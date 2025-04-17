Надбавки к пенсии: некоторые украинцы могут получить дополнительно по 150 грн

Пенсионеры в Украине, воспитывающие детей до 18 лет, имеют право на дополнительную выплату к пенсии. Стало известно, как будет происходить назначение этой надбавки и какой размер предусмотрен в 2025 году.

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Об этом рассказали в пресс-службе одного из городских советов.

Право на такую доплату закреплено в законах "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В соответствии с действующим законодательством, украинцы могут рассчитывать на дополнительную выплату за детей при соблюдении определенных условий:

гражданин не работает на заслуженном отдыхе;

на содержании есть несовершеннолетние дети (до 18 лет);

получает пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет.

Доплата не предусмотрена для работающих пенсионеров, официально трудоустроенных или зарегистрированных как предприниматели в органах Государственной налоговой службы. Также надбавка не назначается членам семьи, которые уже получают пенсию либо государственную социальную помощь.

В 2025 году пенсионеры Украины получают надбавку за каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 150 гривен. Чтобы оформить такую выплату, необходимо лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины по месту проживания. Там потребуется заполнить заявление по утвержденной форме и предоставить ряд необходимых документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка;

справку уполномоченных органов с места жительства о содержании нетрудоспособных членов семьи.

Эта доплата предоставляется неработающим пенсионерам и выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. В случае трудоустройства пенсионера или открытия им собственного дела (в том числе регистрации как физического лица-предпринимателя), выплата может быть прекращена. О таких изменениях граждане обязаны своевременно уведомить Пенсионный фонд Украины.

"В случае принятия на работу или регистрации физического лица-предпринимателя в органах государственной налоговой службы выплата надбавки на детей прекращается", — добавили в горсовете.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.