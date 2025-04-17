Надбавки до пенсії: деякі українці можуть отримати додатково по 150 грн
Пенсіонери в Україні, які виховують дітей до 18 років, мають право на додаткову виплату до пенсії. Стало відомо, як відбуватиметься призначення цієї надбавки та який розмір передбачено 2025 року.
Про це розповіли у пресслужбі однієї з міських рад.
Право на таку доплату закріплено в законах "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до чинного законодавства, українці можуть розраховувати на додаткову виплату за дітей за дотримання певних умов:
- громадянин не працює на заслуженому відпочинку;
- на утриманні є неповнолітні діти (до 18 років);
- отримує пенсію за віком, за інвалідністю, за вислугу років.
Доплата не передбачена для працюючих пенсіонерів, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як підприємці в органах Державної податкової служби. Також надбавка не призначається членам сім'ї, які вже отримують пенсію або державну соціальну допомогу.
У 2025 році пенсіонери України отримують надбавку за кожну неповнолітню дитину в розмірі 150 гривень. Щоб оформити таку виплату, необхідно особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України за місцем проживання. Там потрібно заповнити заяву за затвердженою формою і надати низку необхідних документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- трудову книжку;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідку уповноважених органів з місця проживання про утримання непрацездатних членів сім'ї.
Ця доплата надається непрацюючим пенсіонерам і виплачується доти, доки дитині не виповниться 18 років. У разі працевлаштування пенсіонера або започаткування ним власної справи (зокрема реєстрації як фізичної особи-підприємця), виплату може бути припинено. Про такі зміни громадяни зобов'язані своєчасно повідомити Пенсійний фонд України.
"У разі прийняття на роботу або реєстрації фізичної особи-підприємця в органах державної податкової служби виплата надбавки на дітей припиняється", — додали в міськраді.
Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.
Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.