Сразу 10-кратная пенсия: кто из украинцев получит значительную выплату

Некоторые украинцы, в частности педагогические работники, после выхода на пенсию смогут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат.

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Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении" и Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такую выплату будут предоставлять только после оформления пенсии.

Согласно информации, право на получение десятикратной пенсионной выплаты имеют граждане, занимавшие должности, предусматривающие пенсию за выслугу лет, и оформляющие пенсию по возрасту. Однако этого недостаточно — необходимо также наличие полного страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

10-кратную выплату ожидают работники:

общеобразовательных школ, военных общеобразовательных учреждений, музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школы-клиники;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".