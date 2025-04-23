Одразу 10-кратна пенсія: хто з українців отримає значну виплату

Деякі українці, зокрема педагогічні працівники, після виходу на пенсію зможуть отримати допомогу в розмірі десяти місячних пенсійних виплат.

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Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення" та Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Таку виплату надаватимуть тільки після оформлення пенсії.

Згідно з інформацією, право на отримання десятикратної пенсійної виплати мають громадяни, які обіймали посади, що передбачають пенсію за вислугу років, і оформляють пенсію за віком. Однак цього недостатньо — необхідна також наявність повного страхового стажу: щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

10-кратну виплату очікують працівники:

загальноосвітніх шкіл, військових загальноосвітніх закладів, музичних і художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів і приймальників-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів і стаціонарів, школи-клініки;

закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів усіх типів;

позашкільних навчальних закладів тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".