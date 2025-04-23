Тарифы на газ: должны ли украинцы платить больше с нового месяца

Годовой тариф на газ для бытовых клиентов "Фиксированный" в период с 1 мая 2025 года до 30 апреля 2026 года включительно останется неизменным — на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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Об этом сообщает компания "Нафтогаз Украины".

Там отметили, что приняли решение о сохранении цены с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак (сейчас — и. о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины").

В "Нафтогазе" напомнили, что компания обеспечивает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.

Также стало известно, что чиновники НАК "Нафтогаз" в среднем за месяц получают от примерно полмиллиона до полутора миллионов гривен.