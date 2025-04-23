Тарифи на газ: чи мають українці платити більше з нового місяця

Річний тариф на газ для побутових клієнтів "Фіксований" у період із 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року включно залишиться незмінним — на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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Про це повідомляє компанія "Нафтогаз України".

Там зауважили, що ухвалили рішення про збереження ціни з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак (наразі — в. о . голови правління НАК "Нафтогаз України").

У "Нафтогазі" нагадали, що компанія забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дало змогу "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.

Також стало відомо, що посадовці НАК "Нафтогаз" в середньому за місяць отримують від приблизно пів мільйона до півтора мільйона гривень.