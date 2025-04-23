Цифра удивит: какой будет пенсия у человека с зарплатой 30 тыс. грн

В 2025 году пенсия определяется по установленной законом формуле. На ее размер оказывают влияние такие факторы, как продолжительность страхового стажа, средняя заработная плата по стране и персональный коэффициент дохода.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Размер пенсии в 2025 году определяется по следующей формуле:

Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз – средняя заработная плата в Украине за три года до выхода на пенсию, в 2025 году она ориентировочно составит 15 000 гривен;

Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты, который определяет соотношение заработка человека к среднему показателю по стране;

Кс – коэффициент страхового стажа, равный количеству лет стажа, умноженных на 1%.

Сначала рассчитывается индивидуальный коэффициент заработной платы (ИКЗ). Допустим, средняя зарплата по стране составляет 15 000 гривен, а ваша — 30 000 гривен. В этом случае коэффициент равен:

30 000 ÷ 15 000 = 2

Затем рассчитывается коэффициент страхового стажа (Кс). За каждый полный год страхового стажа начисляется 1%. К примеру:

При 20 годах стажа Кс = 0,20;

При 30 годах стажа Кс = 0,30;

При 40 годах стажа Кс = 0,40.

Теперь проводим расчет пенсии, подставив эти значения в формулу:

При стаже 30 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривен;

При стаже 40 лет: Пенсия = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривен.

На размер пенсии влияют только обязательные взносы в Пенсионный фонд за всю трудовую деятельность. Дополнительные сборы, такие как военный сбор, не учитываются при расчете пенсии.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".