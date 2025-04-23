Цифра здивує: якою буде пенсія у людини із зарплатою 30 тис. грн

У 2025 році пенсія визначається за встановленою законом формулою. На її розмір впливають такі чинники, як тривалість страхового стажу, середня заробітна плата в країні та персональний коефіцієнт доходу.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Розмір пенсії у 2025 році визначається за такою формулою:

Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сзз — середня заробітна плата в Україні за три роки до виходу на пенсію, у 2025 році вона орієнтовно становитиме 15 000 гривень;

Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначає співвідношення заробітку людини до середнього показника по країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу, що дорівнює кількості років стажу, помножених на 1%.

Спочатку розраховується індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (ІКЗ). Припустимо, середня зарплата по країні становить 15 000 гривень, а ваша — 30 000 гривень. У цьому випадку коефіцієнт дорівнює:

30 000 ÷ 15 000 = 2

Потім розраховується коефіцієнт страхового стажу (Кс). За кожен повний рік страхового стажу нараховується 1%. Наприклад:

При 20 роках стажу Кс = 0,20;

При 30 роках стажу Кс = 0,30;

При 40 роках стажу Кс = 0,40.

Тепер проводимо розрахунок пенсії, підставивши ці значення у формулу:

При стажі 30 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,30 = 9 000 гривень;

При стажі 40 років: Пенсія = 15 000 × 2 × 0,40 = 12 000 гривень.

На розмір пенсії впливають тільки обов'язкові внески до Пенсійного фонду за всю трудову діяльність. Додаткові збори, як-от військовий збір, не враховуються під час розрахунку пенсії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".