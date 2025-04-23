Пенсионеры могут потерять деньги за 3 месяца в мае: в чем причина
В мае 2025 года часть пенсионеров рискует недополучить выплаты. Напоминаем: пенсионные начисления по возрасту начинают поступать со дня, следующего за достижением установленного возраста. Однако, если вовремя не выполнить одно важное действие, можно лишиться части положенных средств.
Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".
В соответствии с действующим законодательством, датой подачи заявления считается день, когда Пенсионный фонд получает все необходимые документы. Иными словами, чтобы пенсия была назначена, необходимо предоставить полный комплект бумаг.
Если заявление подано в течение трех месяцев после наступления пенсионного возраста, выплаты начнутся с дня, следующего за днем рождения. Однако при обращении позже этого срока пенсию начнут начислять только с даты подачи заявления, и гражданин рискует потерять выплаты за прошедшие три месяца.
К примеру, если вам исполнилось 60 лет 22 февраля, подать документы необходимо до 22 мая. Тогда пенсия будет назначена с 22 февраля. Но если обратиться лишь 23 мая, выплаты начнутся только с этой даты.
В 2025 году для получения пенсии по возрасту важным условием является наличие достаточного страхового стажа:
- не менее 32 лет для лиц, достигших 60 лет;
- 22 года для тех, кто достиг 63 лет;
- 15 лет для тех, кому исполнилось 65 лет.
Поэтому, если вы достигли нужного возраста и соответствуете требованиям к трудовому стажу, с заявлением о назначении выплат лучше не затягивать, чтобы не потерять часть причитающихся вам денег.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.
Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".