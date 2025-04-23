Пенсіонери можуть втратити гроші за 3 місяці в травні: у чому причина

У травні 2025 року частина пенсіонерів ризикує недоотримати виплати. Нагадуємо: пенсійні нарахування за віком починають надходити з дня, наступного за досягненням встановленого віку. Однак, якщо вчасно не виконати одну важливу дію, можна позбутися частини належних коштів.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Відповідно до чинного законодавства, датою подання заяви вважається день, коли Пенсійний фонд отримує всі необхідні документи. Іншими словами, щоб пенсію було призначено, необхідно надати повний комплект паперів.

Якщо заяву подано протягом трьох місяців після настання пенсійного віку, виплати почнуться з дня, наступного за днем народження. Однак у разі звернення пізніше цього терміну пенсію почнуть нараховувати тільки з дати подання заяви, і громадянин ризикує втратити виплати за минулі три місяці.

Наприклад, якщо вам виповнилося 60 років 22 лютого, подати документи необхідно до 22 травня. Тоді пенсію буде призначено з 22 лютого. Але якщо звернутися лише 23 травня, виплати почнуться тільки з цієї дати.

У 2025 році для отримання пенсії за віком важливою умовою є наявність достатнього страхового стажу:

не менше 32 років для осіб, які досягли 60 років;

22 роки для тих, хто досяг 63 років;

15 років для тих, кому виповнилося 65 років.

Тому, якщо ви досягли потрібного віку і відповідаєте вимогам до трудового стажу, із заявою про призначення виплат краще не затягувати, щоб не втратити частину належних вам грошей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".