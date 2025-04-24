Украинцы получат доплаты при выходе на пенсию в 2025: какие условия

Некоторые украинские пенсионеры могут получить единовременную выплату в размере десятикратной суммы их ежемесячной пенсии. Такая форма материальной помощи предоставляется после выхода на пенсию и завершения трудовой деятельности.

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Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Данный вид выплаты предусмотрен для работников сферы образования на основании Закона Украины "О пенсионном обеспечении" и Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Единовременная помощь, равная десятикратному размеру пенсионных выплат, назначается гражданам, которые:

вышли на пенсию по возрасту;

занимали должности, дающие право на пенсию за выслугу лет.

Также необходимым условием для получения выплаты является наличие полного страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. Правом на такую выплату обладают сотрудники следующих учреждений:

внешкольные образовательные заведения;

дошкольные учреждения любых форм;

учебно-производственные центры межшкольного типа;

вузы I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;

общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;

заведения для детей: детские дома, воспитательные колонии, логопедические заведения, специальные интернаты и т. п.

Такая помощь предоставляется только тем пенсионерам, которые до момента ее назначения не получали других пенсий.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".