Українці отримають доплати при виході на пенсію у 2025: які умови

Деякі українські пенсіонери можуть отримати одноразову виплату в розмірі десятикратної суми їхньої щомісячної пенсії. Така форма матеріальної допомоги надається після виходу на пенсію та завершення трудової діяльності.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Цей вид виплати передбачено для працівників сфери освіти на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення" та Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Одноразова допомога, що дорівнює десятикратному розміру пенсійних виплат, призначається громадянам, які:

вийшли на пенсію за віком;

обіймали посади, що дають право на пенсію за вислугу років.

Також необхідною умовою для отримання виплати є наявність повного страхового стажу: не менше 35 років для чоловіків і не менше 30 років для жінок. Право на таку виплату мають співробітники таких установ:

позашкільні освітні заклади;

дошкільні заклади будь-яких форм;

навчально-виробничі центри міжшкільного типу;

виші I-II рівнів акредитації та професійно-технічні училища;

загальноосвітні та військові школи, музичні та мистецькі навчальні заклади;

заклади для дітей: дитячі будинки, виховні колонії, логопедичні заклади, спеціальні інтернати тощо.

Така допомога надається тільки тим пенсіонерам, які до моменту її призначення не отримували інших пенсій.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".