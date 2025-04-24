На сколько повысят выплаты работающим пенсионерам в 2025 году: детали

В апреле работающим пенсионерам повысят пенсии. Перерасчет будет выполнен в автоматическом режиме и затронет около 630 тысяч граждан.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", — говорится в сообщении.

По информации Пенсионного фонда Украины, перерасчет затронет следующих получателей:

лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Для них определяется самый выгодный вариант перерасчета. То есть с учетом новоприобретенного стажа, или стажа и зарплаты после назначения, или предыдущего перерасчета пенсии;

граждане, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, в то же время после назначения или предыдущего перерасчета прошло не менее 2 календарных лет. Для них увеличение выплат происходит только с учетом вновь приобретенного страхового стажа.

"При проведении указанного перерасчета страховой стаж и заработная плата учитываются по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", – отмечает ПФУ.

Размер повышения устанавливается индивидуально и зависит от конкретной ситуации. Выплаты с учетом перерасчета поступят в срок — с 4 по 25 апреля.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".