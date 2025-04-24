На скільки підвищать виплати працюючим пенсіонерам у 2025 році: деталі

У квітні працюючим пенсіонерам підвищать пенсії. Перерахунок буде виконано в автоматичному режимі і торкнеться близько 630 тисяч громадян.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч пенсіонерів, які працюють, відповідно до їхнього оновленого страхового стажу", — ідеться в повідомленні.

За інформацією Пенсійного фонду України, перерахунок торкнеться таких одержувачів:

особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше 24 місяців страхового стажу. Для них визначається найвигідніший варіант перерахунку. Тобто з урахуванням новопридбаного стажу, або стажу і зарплати після призначення, або попереднього перерахунку пенсії;

громадяни, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менше 24 місяців страхового стажу, водночас після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше 2 календарних років. Для них збільшення виплат відбувається тільки з урахуванням новопридбаного страхового стажу.

"Під час проведення зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування", — зазначає ПФУ.

Розмір підвищення встановлюється індивідуально і залежить від конкретної ситуації. Виплати з урахуванням перерахунку надійдуть у строк — з 4 по 25 квітня.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".