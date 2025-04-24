Пенсионеры в возрасте 75+ имеют право на дополнительные выплаты: что важно знать

Часть пенсионеров имеют право на получение специальных доплат к пенсиям.

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Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Речь идет о двух различных видах надбавок — это ежемесячная компенсационная выплата для граждан, достигших 75-летнего возраста. Таким пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 456 гривен. Однако стоит учитывать, что лица в возрасте от 70 до 74 лет уже получают надбавку до 300 гривен. Поэтому при достижении 75 лет фактическое увеличение составляет лишь 156 гривен.

В конкретном случае, если пенсия меньше, чем 10340 гривен, то компенсационная выплата за достижение 75 лет в размере 456 гривен должна входить в общий размер пенсии. В этом можно убедиться в Пенсионном фонде.

Однако, учитывая, что в письме указано, что женщина имеет статус одиноко проживающего пенсионера, вероятнее всего, речь идет о другой доплате и соответствующем постановлении — от 2 апреля 2005 года №261 (с учетом изменений от 29 июля 2020 года).

Это порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи гражданам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью и тем, кто нуждается в помощи по уходу.

Документ содержит много полезной информации, но мы сосредоточимся именно на последнем — помощи по уходу. Постановлением предусмотрено, что одинокие граждане, достигшие 80-летнего возраста и признанные нуждающимися в постоянном уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии, имеют право на получение государственной социальной помощи по уходу.

Размер такой помощи сейчас составляет 40% прожиточного минимума, то есть 944,40 гривны:

2361 грн х 40% = 944,4 грн

Следовательно, чтобы оформить такую ​​доплату должно совпасть не менее трех условий. Надо:

быть одиноким;

иметь справку от врачей, что вы нуждаетесь в постоянном постороннем уходе;

иметь возраст 80 лет.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.