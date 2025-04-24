Пенсіонери віком 75+ мають право на додаткові виплати: що важливо знати

Частина пенсіонерів мають право на отримання спеціальних доплат до пенсій.

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Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Йдеться про два різні види надбавок — це щомісячна компенсаційна виплата для громадян, які досягли 75-річного віку. Таким пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 456 гривень. Однак варто враховувати, що особи віком від 70 до 74 років уже отримують надбавку до 300 гривень. Тому при досягненні 75 років фактичне збільшення становить лише 156 гривень.

У конкретному випадку, якщо пенсія менша за 10340 гривень, то компенсаційна виплата за досягнення 75 років у розмірі 456 гривень має входити до загального розміру пенсії. У цьому можна переконатися в Пенсійному фонді.

Однак, враховуючи, що в листі зазначено, що жінка має статус одиноко проживаючого пенсіонера, найімовірніше, йдеться про іншу доплату та відповідну постанову — від 2 квітня 2005 року №261 (з урахуванням змін від 29 липня 2020 року).

Це порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги громадянам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю та тим, хто потребує допомоги з догляду.

Документ містить багато корисної інформації, але ми зосередимося саме на останньому — допомозі з догляду. Постановою передбачено, що самотні громадяни, які досягли 80-річного віку та визнані такими, що потребують постійного догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії, мають право на отримання державної соціальної допомоги по догляду.

Розмір такої допомоги зараз становить 40% прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривні:

2361 грн х 40% = 944,4 грн

Отже, щоб оформити таку доплату, має збігтися щонайменше три умови. Треба:

бути самотнім;

мати довідку від лікарів, що ви потребуєте постійного стороннього догляду;

мати вік 80 років.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.