Некоторые периоды работы не отнесут в страховой стаж: пенсию за них нельзя получить

Страховой стаж является ключевым фактором при назначении пенсии. Однако одного только факта работы недостаточно – украинцы обязаны также уплачивать страховые взносы. В противном случае, на пенсионные выплаты в будущем рассчитывать не стоит.

Related video

Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

В страховой стаж для пенсии учитываются годы работы, когда работодатель уплачивал страховые взносы. Это обязательное условие для получения пенсионных выплат. Также в стаж включаются отпуска, больничные и декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. В ПФУ уточнили, какие периоды не будут засчитаны в страховой стаж в 2025 году.

Годы работы не будут учитываться в следующих случаях:

трудоустройство неофициальное. Если человек работает, но работодатель не платит взносы, стаж не считается;

любой период, не внесенный в Трудовую книгу. В таком случае стаж не засчитывается автоматически – нужно собирать дополнительные справки с подтверждением трудоустройства;

период обучения в колледжах и университетах в 2004 году. Ранее обучение в вузах отмечалось в трудовых книжках, но с 2004 больше не учитывается;

работа по гражданско-правовому договору до 2016 года. В этот период работодатели еще не платили взносы в ПФУ;

есть ошибки в Трудовой книге. Например, личные данные сотрудника или предприятия указаны с опечаткой, или нет нужных печатей. Пенсионный фонд часто обращает внимание на недостатки, поэтому их следует исправить;

работа за границей. Если украинец работал в стране, не имеющей официального договора с Украиной, то этот период не засчитается.

Также в стаж входит период по уходу за лицом с инвалидностью, если страховой стаж за опекуна выплачивает орган соцзащиты.

Украинцам стоит учитывать, что период работы до 2004 года исключается из страхового стажа, если в трудовой книжке нет соответствующей записи. С этого года внесение страхового взноса стало обязательным. Чтобы подтвердить стаж до 2004 года, можно предоставить трудовую книжку или другие письменные документы, подтверждающие факт работы на предприятии. Если таких документов нет, но имеются свидетели из числа коллег, стаж можно доказать в суде.

Заметим, что с 2025 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа, в 63 – 22 года стажа, в 65 – 15 лет.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.