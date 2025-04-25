Деякі періоди роботи не віднесуть до страхового стажу: пенсію за них не можна отримати

Страховий стаж є ключовим фактором під час призначення пенсії. Однак одного лише факту роботи недостатньо — українці зобов'язані також сплачувати страхові внески. В іншому разі, на пенсійні виплати в майбутньому розраховувати не варто.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

До страхового стажу для пенсії враховуються роки роботи, коли роботодавець сплачував страхові внески. Це обов'язкова умова для отримання пенсійних виплат. Також до стажу включаються відпустки, лікарняні та декретна відпустка по догляду за дитиною до 3 років. У ПФУ уточнили, які періоди не будуть зараховані до страхового стажу 2025 року.

Роки роботи не враховуватимуться в таких випадках:

працевлаштування неофіційне. Якщо людина працює, але роботодавець не платить внески, стаж не рахується;

будь-який період, не внесений до Трудової книжки. У такому разі стаж не зараховується автоматично — потрібно збирати додаткові довідки з підтвердженням працевлаштування;

період навчання в коледжах та університетах у 2004 році. Раніше навчання у вишах зазначалося в трудових книжках, але з 2004 більше не враховується;

робота за цивільно-правовим договором до 2016 року. У цей період роботодавці ще не платили внески до ПФУ;

є помилки в Трудовій книзі. Наприклад, особисті дані співробітника або підприємства вказані з друкарською помилкою, або немає потрібних печаток. Пенсійний фонд часто звертає увагу на недоліки, тому їх слід виправити;

робота за кордоном. Якщо українець працював у країні, яка не має офіційного договору з Україною, то цей період не зарахують.

Також до стажу входить період по догляду за особою з інвалідністю, якщо страховий стаж за опікуна виплачує орган соцзахисту.

Українцям варто враховувати, що період роботи до 2004 року виключається зі страхового стажу, якщо в трудовій книжці немає відповідного запису. З цього року внесення страхового внеску стало обов'язковим. Щоб підтвердити стаж до 2004 року, можна надати трудову книжку або інші письмові документи, що підтверджують факт роботи на підприємстві. Якщо таких документів немає, але є свідки з числа колег, стаж можна довести в суді.

Зауважимо, що з 2025 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, у 63 — 22 роки стажу, у 65 — 15 років.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.