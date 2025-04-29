В Украине компании расширяют свои программы по трудоустройству ветеранов. Бойцам оказывают психологическую и материальную поддержку, а также предлагают курсы обучения по новым специальностям. Как и чем компании помогают участникам боевых действий сегодня? Фокус собрал самых активных работодателей и самые интересные программы.

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Украинский бизнес не только трудоустраивает ветеранов, но и привлекает и интегрирует их в новые направления развития компаний. Программы для ветеранов сегодня — это не только часть проектов КСО в компаниях, это уже важная составляющая культуры и подходов бизнеса, который стремится создать максимально комфортные условия для демобилизованных бойцов. Компании трудоустраивают ветеранов, обеспечивают для них комплексные программы обучения, создают экосистемы, обеспечивая поддержку ветеранов и ветеранок во всех сферах жизни. Здоровье, благополучие, обучение ветеранов, юридическая и материальная помощь, социальная поддержка, подготовка коллективов к возвращению ветеранов — все это уже реализуют ответственные работодатели. А комплексные программы переквалификации и профессиональной адаптации помогают защитникам и защитницам получить лучшие условия для построения карьеры. Фокус рассказывает о 10 лучших современных программах крупных работодателей для реинтеграции участников боевых действий.

Ветеранская сила Kernel — философия взаимоподдержки, взаимодействия и совместного развития

Более 1000 сотрудников крупнейшего экспортера зерновых из Украины и лидера мирового рынка подсолнечного масла Kernel были мобилизованы, 54 работника остались на поле боя навсегда, а 157 коллег вернулись в компанию уже в статусе ветеранов. Поэтому Kernel построил работу в ветеранском направлении по принципу "Ничего для ветеранов без ветеранов", что предусматривает сопровождение по любым вопросам. На каждом из предприятий компании есть определенные лица, которые поддерживают связь не только с коллегами, но и работают с их женами и детьми, ведь реинтеграция начинается с ближайшего окружения. Со стороны компании к программе привлечено 500+ участников — руководителей, коллег, HR-менеджеров.

157 коллег вернулись в компанию уже в статусе ветеранов Фото: Открытые источники

Мероприятия поддержки — это в том числе и добровольная диагностика и сопровождение психологов, дополнительная финансовая поддержка и помощь семьям ветеранов, программы с санаторно-курортным лечением, предоставление юридического, а также поддержка в вопросах медицинского и реабилитационного сопровождения.

На предприятиях Kernel, где работают ветераны, созданы новые рабочие места и адаптированы уже имеющиеся. Подавляющее большинство ветеранов Kernel после службы вернулись на свои предыдущие должности.

"Работа с ветеранами предусматривает прежде всего адаптацию команды, среды, в которую они возвращаются. Для этого внедрена устойчивая система, включающая обучение команды, HR и руководителя, а также адаптацию рабочего места. Каждый руководитель имеет алгоритм встреч с ветераном и дальнейшей работы по их результатам", — рассказывает Татьяна Караваева, HRBP и менеджер проекта "Адаптация ветеранов", Kernel.

Более 1000 сотрудников крупнейшего экспортера зерновых из Украины и лидера мирового рынка подсолнечного масла Kernel были мобилизованы, 54 работника остались на поле боя навсегда, а 157 коллег вернулись в компанию уже в статусе ветеранов

Компания также сотрудничает с несколькими общественными организациями. В частности, это ОО Veteran-HUB, ОО "Центр занятости свободных людей" — помогают обмениваться опытом и углублять знания об особенностях коммуникации, ОО "КРУК" — обучение и переобучение ветеранов на курсах операторов БпЛА или на гражданскую профессию на предприятиях и тому подобное.

Лидер мирового рынка подсолнечного масла создал новые рабочие места и адаптировал уже имеющиеся для ветеранов Фото: УНИАН

WOG: от создания сообщества ветеранов до реализации их бизнес-проектов

Сеть WOG, насчитывающая 355+ автозаправочных комплексов по всей Украине, трудоустроила более 7 тыс. специалистов. Компания полностью обеспечивает поддержку и возвращение работников из ВСУ, сохраняя рабочие места, обеспечивая обучение и адаптацию.

В начале 2024 года WOG подписал меморандум о сотрудничестве с Львовским городским советом, БФ UNBROKEN и еще 18 крупными предприятиями по трудоустройству ветеранов и ветеранок. В рамках инициативы состоялись мероприятия — "День карьеры" и "Возможности", где защитники имели возможность узнать об актуальных вакансиях, посетить мастер-классы, получить практические советы по подготовке к собеседованию, составлению резюме, а также уделили внимание тому, как боевой опыт может быть полезным в гражданской жизни, в частности — в поисках работы.

WOG полностью обеспечивает поддержку и возвращение работников из ВСУ

Особое место в поддержке ветеранов занял образовательный некоммерческий проект Академия кофе WOG для ветеранов, ветеранок и членов их семей, что дает возможность овладеть новой профессией бариста и получить знания, необходимые для открытия собственной кофейни. Инициатива была основана в 2023 году. Обучение прошли уже более 200 студентов, а это четыре потока. Открыто 11 кофеен по всей стране.

"Миссией проекта является не только получение знаний для открытия собственной кофейни, открытия бизнеса, но и создание сообщества ветеранов, которых объединил кофе... Этот образовательный проект, который дает ветеранам, ветеранкам и их семьям не только профессиональные навыки бариста, но и практические инструменты для запуска собственного дела, которые они смогут реализовать и монетизировать в будущем", — отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Все работники ДТЭК обеспечены бесплатным медицинским страхованием Фото: УНИАН

Как ДТЭК создает системную программу реинтеграции ветеранов с 2014 года

С 2014-го в ДТЭК формируется многоуровневая система поддержки ветеранов. Ее создают вместе с теми, кто воевал. И главное — начинают не с момента демобилизации, а — мобилизации. Программа охватывает весь путь защитника: от первых дней в армии до возвращения в гражданскую жизнь. Каждый работник ДТЭК, который мобилизуется, получает сертификат на 35 000 грн для приобретения амуниции в случае дополнительных потребностей.

За мобилизованным сотрудником сохраняется рабочее место, начисляется трудовой стаж, сохраняется бесплатное медицинское страхование. В случае ранения работник получает дополнительную материальную помощь, а команда медицинской поддержки сопровождает его лечение.

Для ветеранов в компании ввели расширенный пакет "Ветеран+". Это доступ к более широкому спектру медицинских учреждений, лечение хронических заболеваний, к увеличенному лимиту на стоматологические услуги, профилактики, массажа, психиатрической помощи и т.д.

Почти всегда, что в первую очередь беспокоит ветерана после службы — здоровье. Все работники ДТЭК обеспечены бесплатным медицинским страхованием, но для ветеранов в компании ввели расширенный пакет "Ветеран+". Это доступ к более широкому спектру медицинских учреждений, лечению хронических заболеваний, к увеличенному лимиту на стоматологические услуги, профилактике, массажу, психиатрической помощи и т.д.

Каждый ветеран с момента возвращения после службы за первые полгода обращается не менее 5 раз за медицинской помощью в рамках действия этого пакета.

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В ДТЭК понимают, что после службы может измениться не только физическое состояние, но и жизненные ориентиры. Поэтому на базе филиалов Академии ДТЭК ветераны могут пройти обучение новой профессии или переквалификацию. Одним из новых этапов программы поддержки ветеранов в ДТЭК стал пилот по созданию инклюзивной среды на производственных предприятиях для людей с инвалидностью. Сейчас уже привлекли стороннего подрядчика для аудита пространства по комфорту для людей с инвалидностью, провели аудит доступности рабочих пространств с точки зрения различных возможностей людей, обустроили пространства: поручни, расширенные двери, контрастные ленты, обновленные санузлы и тому подобное.

С начала полномасштабного вторжения более 5 500 работников ДТЭК стали в ряды ВСУ. Сегодня около 1000 уже вернулись, и половина из них — остаются работать в компании.

В компании подчеркивают: ветераноориентированность — это новая норма украинского рынка труда, и компании, которые уже сегодня создают комфортные, инклюзивные условия, — закладывают основу для сильной, здоровой экономики будущего.

Компании создают отдельную службу по работе с ветеранами и ветеранками

Ferrexpo и принцип "единого окна" для ветеранов

Горно-металлургическая компания Ferrexpo внедрила программу адаптации ветеранов в 2014 году. С тех пор на предприятиях Ferrexpo трудоустроено 375 ветеранов и ветеранок. А после 24 февраля 2022 года на работу в компанию вернулись уже 30 защитников и защитниц, которые прошли комплексную реабилитацию в рамках корпоративной программы поддержки ветеранов.

"Главная цель программы — дать возможность нашим работникам после демобилизации вернуться в рабочую среду и эффективно реинтегрироваться в коллектив, помочь приспособиться к жизни в новых реалиях" — отмечает Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo в Украине.

Программа поддержки охватывает такие виды помощи ветеранам, как полное медицинское обследование, полноценную физическую и психологическую реабилитацию и при необходимости, лечение химической зависимости демобилизованных, а также обучение с целью переквалификации

Программа поддержки включает такие виды помощи ветеранам, как полное медицинское обследование, полноценную физическую и психологическую реабилитацию и при необходимости, лечение химической зависимости демобилизованных, а также обучение с целью переквалификации. Если демобилизованный нуждается в дополнительном лечении, врачи выдают ему направление в лучшие реабилитационные учреждения Украины, которые являются партнерами Ferrexpo.

Немаловажно и то, что в компании Ferrexpo создана отдельная служба по работе с ветеранами и ветеранками. В ней по принципу "единого окна" ветераны могут получить помощь в оформлении всех необходимых документов.

Процесс адаптации ветеранов происходит при участии HR бизнес-партнера и лидера команды Фото: Pixabay

"Киевстар": "4.5.0" — все спокойно

Кроме того, что украинский мобильный оператор "Киевстар" выплачивает ежемесячную зарплату в размере его среднемесячного дохода каждому своему военному сотруднику и предоставляет медицинское страхование и страхование жизни и здоровья, здесь введена программа реинтеграции ветеранов "4.5.0. Наконец-то дома". На языке военных "4.5.0" означает "все спокойно". На фоне стремления создать комфортные условия для сотрудников, которые вернулись с войны к гражданской жизни и работе, или начинают свой путь в компании, "Киевстар" создал проект, охватывающий работу с мобилизованными сотрудниками, коллективом, лидерами команд, HR, близкими и родными мобилизованных и ветеранов.

В рамках программы по поддержке компания продолжает взаимодействовать с сотрудниками после мобилизации. Для начала HR-сотрудники при участии лидера команды, из которой уходит сотрудник, помогают работнику организовать все таким образом, чтобы он имел возможность поставить на паузу текущие рабочие вопросы, закрыть организационные моменты.

Связь с коллегами, которые присоединились в ряды ВСУ, компания поддерживает через их непосредственных руководителей. А сам процесс адаптации ветеранов в компании происходит при участии HR бизнес-партнера и лидера команды. В частности, работодатель предлагает ветеранам воспользоваться программой психологической поддержки — индивидуально работать с психологом и в группах.

Компании в Украине вводят для ветеранов и ветеранок бесплатные курсы, учебные программы, проекты по переквалификации Фото: unsplash.com

EPAM: возможность найти себя в IТ

С 2014 года IT-компания EPAM Украина вводит для ветеранов и ветеранок бесплатные курсы, учебные программы, проекты по переквалификации, связанные с различными профессиями. С начала полномасштабного вторжения такие возможности выросли вдвое. Среди различных программ есть и обучение в сфере ІТ.

В 2022 году стартовала одна из бесплатных учебных программ от EPAM для украинцев "IT Fundamental". Более 18 тысяч человек подали заявки на участие в ней. Именно эта программа стала вдохновением для создания "ІТ для ветеранов".

EPAM продолжает активно привлекать ветеранов к программам по программированию, компьютерным наукам и математике для ИТ

В 2025-м EPAM продолжает активно привлекать ветеранов к программам по программированию, компьютерным наукам и математике для ИТ. С марта продолжается обучение по программе "IT для Ветеранов". Этот 7-недельный онлайн-курс направлен на предоставление необходимых знаний и навыков для начала карьеры в ИТ, независимо от предыдущего опыта, образования, возраста или места жительства.

Такая инициатива является отличной возможностью для ветеранов овладеть новой профессией и начать карьеру в ИТ. К тому же, программы для ветеранов постоянно обновляются, в зависимости от их потребностей, что дает им возможность построить карьеру через обучение с уровня начинающего.

Украинские работодатели занимаются процессом качественной интеграции ветеранов в гражданскую жизнь Фото: Из открытых источников

Банк ПУМБ: помощь интегрироваться в общество

Один из ведущих украинских банков ПУМБ занимается процессом качественной интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. В 2024 году банк вместе с партнерами запустил социальную платформу "Жить навстречу", которая будет помогать участникам боевых действий, в частности людям с инвалидностью и нарушениями после тяжелых ранений, комплексно интегрироваться в финансовые процессы, трудовые отношения, предпринимательство и общество в целом.

Важной составляющей развития платформы "Жить навстречу" в банке называют вовлеченность в процесс ее становления самих ветеранов и ветеранок: они участвуют в обсуждении направлений, в тестировании и наполнении проектов.

Важной составляющей развития платформы "Жить навстречу" в банке называют вовлеченность в процесс ее становления самих ветеранов и ветеранок: они участвуют в обсуждении направлений, в тестировании и наполнении проектов

Специалисты создали чат-бот "Финансовый рестарт" — образовательную программу с ежедневными советами и задачами, которые будут повышать уровень финансовой грамотности.

Также банк открыл инклюзивный Финансовый хаб — пространство, где проходят образовательные мероприятия для ветеранов и ветеранок и членов их семей. В частности, встречи с экономическими экспертами, которые будут помогать понять, как эффективно управлять собственным бюджетом, разобраться с психологией расходов и различными возможностями заработка, инвестиций, кредитования и тому подобное.

ПУМБ также присоединился к Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, по инициативе НБУ и Европейского банка реконструкции и развития в рамках совместного Меморандума о взаимопонимании. Стандарты, изложенные в Хартии, призваны сделать банки более доступными для сотен тысяч ветеранов — как клиентов, так и работников.

Дружеское отношение к демобилизованным бойцам, поддержка и понимание на работе — это норма, которую следует внедрять в каждом бизнесе Фото: РБК-Украина

"Артериум": изменение культуры трудоустройства демобилизованных

Корпорация "Артериум" успешно внедряет и адаптирует проекты для ветеранов и ветеранок. В компании понимают, что дружеское отношение к демобилизованным украинцам, поддержка и понимание на работе — это норма, которую важно внедрять в каждом бизнесе, поэтому с 2015 года там сформировали ветеранскую политику, фокус которой направили на внутренние программы и внешние инициативы.

В рамках программы "С заботой о вас" компания занимается демобилизованными бойцами. Созданный компанией гайд для демобилизованных работников включает предоставление дополнительного отпуска и гибкого графика в течение первого месяца работы, один дополнительный должностной оклад в случае выхода на работу, бесплатную психологическую помощь, оплату занятий спортом в спортклубах города, дополнительное страхование.

Для реинтеграции ветеранов в "Артериум" выбрали индивидуальный подход к каждому, ведь общие модели для всех не сработают: у каждого свои потребности, как по обустройству рабочего места, так и по графику

Для реинтеграции ветеранов в "Артериум" выбрали индивидуальный подход к каждому, ведь общие модели для всех не сработают: у каждого свои потребности, как по обустройству рабочего места, так и по графику.

Компания присоединилась к проекту по обучению и переквалификации ветеранов и ветеранок. Это учебная онлайн-платформа, на которой ветераны встречаются с работодателями, для того чтобы переквалифицироваться, овладеть новой профессией, чтобы трудоустроиться.

Мобилизованных среди сотрудников ведущих компаний становится все больше и больше Фото: Getty Images

Danone: внимание к комплексной медицинской реабилитации

Ведущая международная компания по производству продуктов питания Danone в Украине в 2024 году при поддержке Минздрава, Центра медико-социальной реабилитации ветеранов войны и других партнеров начала масштабную инициативу "Будущее Есть!", направленную на развитие системы медицинской реабилитации в Украине. Поэтому в прошлом году Danone предоставила 3 млн евро благотворительной помощи медицинским учреждениям, в частности Национальному институту рака, Центру медико-социальной реабилитации ветеранов войны. Так компания привлекла внимание к роли комплексной медицинской реабилитации и информировать население о доступных возможностях восстановления для каждого.

В процессе реинтеграции ветеранов Danone отдельное внимание уделяет адаптации рабочих задач для своих коллег

Что касается ветеранов-сотрудников самой компании, то к их возвращению с фронта Danone готовится системно с самого начала войны, в частности проводит работу с командами для развития навыков общения в рамках учебного курса психологов и нейрофизиологов.

В процессе реинтеграции ветеранов Danone отдельное внимание уделяет адаптации рабочих задач для своих коллег.

"Мобилизованных среди наших сотрудников становится все больше, но размер поддержки для них от компании не сокращается. Мы придерживаемся единого подхода, предусматривающего, среди прочего, сохранение заработной платы, обеспечение экипировкой, поддержку семей и самих работников под запрос в течение службы в ВСУ", — говорит Ирина Ситникова, HRD Danone.

Работодатели считают важным поддерживать реинтеграцию ветеранов через спорт Фото: Victor Freitas

"Аврора": реинтеграция через спорт

Мультимаркет "Аврора" активно приглашает ветеранов в свою команду. В сети магазинов уже работают демобилизованные бойцы: как специалисты, которые отвоевали и вернулись, так и новые специалисты.

Компания уже запустила программу наставничества для демобилизованных воинов и проводит обучение для руководителей и сотрудников по курсу "Как работать с ветеранами и сделать это взаимодействие взаимно полезным".

Также в "Авроре" считают важным поддерживать реинтеграцию ветеранов через спорт. Поэтому организуют собственные рыболовные соревнования, партнерство в спортивных мероприятиях по поддержке военных и тому подобное.

Руководитель проектного офиса розницы Виталий Демочко — первый сотрудник, который вернулся с фронта — когда вышел на работу, помогал в разработке программы возвращения ветеранов и стал ментором для демобилизованных.

В компании отмечают, что Виталий не фокусирует внимание компании на своем военном опыте. "Чем меньше программа реинтеграции акцентирует на ветеранском статусе, тем быстрее происходит адаптация", — отметила руководитель отдела КСО компании Алена Жигура. По ее убеждению, погружение в работу и концентрация на новых задачах помогают восстановить чувство значимости и интегрироваться в общество.