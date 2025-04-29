В Україні компанії розширюють свої програми з працевлаштування ветеранів. Бійцям надають психологічну і матеріальну підтримку, а також пропонують курси навчання за новими спеціальностям. Як і чим компанії допомагають учасникам бойових дій сьогодні? Фокус зібрав найактивніших роботодавців і найцікавіші програми.

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Український бізнес не лише працевлаштовує ветеранів, а й залучає та інтегрує їх до нових напрямків розвитку компаній. Програми для ветеранів сьогодні — це не лише частина проєктів КСВ у компаніях, це вже важлива складова культури та підходів бізнесу, що прагне створити максимально комфортні умови для демобілізованих бійців. Компанії працевлаштовують ветеранів, забезпечують для них комплексні програми навчання, створюють екосистеми, забезпечуючи підтримку ветеранів і ветеранок у всіх сферах життя. Здоров’я, добробут, навчання ветеранів, юридична й матеріальна допомога, соціальна підтримка, підготовка колективів до повернення ветеранів — все це вже реалізують відповідальні роботодавці. А комплексні програми перекваліфікації та професійної адаптації допомагають захисникам і захисницям отримати кращі умови для побудови кар'єри. Фокус розповідає про 10 найкращих сучасних програм великих роботодавців для реінтеграції учасників бойових дій.

Ветеранська сила Kernel — філософія взаємопідтримки, взаємодії та спільного розвитку

Понад 1000 співробітників найбільшого експортера зернових з України та лідера світового ринку соняшникової олії Kernel були мобілізовані, 54 працівників залишилися на полі бою назавжди, а 157 колег повернулися до компанії вже у статусі ветеранів. Тож Kernel побудував роботу у ветеранському напрямку за принципом "Нічого для ветеранів без ветеранів", що передбачає супровід із будь-яких питань. На кожному із підприємств компанії є визначені особи, котрі підтримують зв’язок не лише з колегами, а й працюють з їхніми дружинами та дітьми, адже реінтеграція починається з найближчого оточення. З боку компанії до програми залучено 500+ учасників — керівників, колег, HR-менеджерів.

157 колег повернулися до компанії вже у статусі ветеранів Фото: Відкриті джерела

Заходи підтримки — це зокрема і добровільна діагностика та супровід психологів, додаткова фінансова підтримка та допомога сім’ям ветеранів, програми із санаторно-курортним лікуванням, надання юридичного, а також підтримка у питаннях медичного і реабілітаційного супроводу.

На підприємствах Kernel, де працюють ветерани, створені нові робочі місця та адаптовані вже наявні. Переважна більшість ветеранів Kernel після служби повернулись на свої попередні посади.

"Робота з ветеранами передбачає передусім адаптацію команди, середовища, у яке вони повертається. Для цього впроваджена стала система, що включає навчання команди, HR та керівника, а також адаптацію робочого місця. Кожен керівник має алгоритм зустрічей з ветераном і подальшої роботи за їхніми результатами", — розповідає Тетяна Караваєва, HRBP та менеджер проєкту "Адаптація ветеранів", Kernel.

Понад 1000 співробітників найбільшого експортера зернових з України та лідера світового ринку соняшникової олії Kernel були мобілізовані, 54 працівників залишилися на полі бою назавжди, а 157 колег повернулися до компанії вже у статусі ветеранів

Компанія також співпрацює з кількома громадськими організаціями. Зокрема, це ГО Veteran-HUB, ГО "Центр зайнятості вільних людей" — допомагають обмінюватися досвідом та поглиблюваnb знання про особливості комунікації, ГО "КРУК" — навчання і перенавчання ветеранів на курсах операторів БпЛА чи на цивільну професію на підприємствах тощо.

Лідер світового ринку соняшникової олії створив нові робочі місця та адаптував вже наявні для ветеранів Фото: УНІАН

WOG: від створення спільноти ветеранів до реалізації їхніх бізнес-проєктів

Мережа WOG, що налічує 355+ автозаправних комплексів по всій Україні, працевлаштувала понад 7 тис. спеціалістів. Компанія повністю забезпечує підтримку та повернення працівників із ЗСУ, зберігаючи робочі місця, забезпечуючи навчання та адаптацію.

На початку 2024 року WOG підписав меморандум про співпрацю з Львівською міською радою, БФ UNBROKEN та ще 18 великими підприємствами щодо працевлаштування ветеранів та ветеранок. У межах ініціативи відбулися заходи — "День кар'єри" та "Можливості", де захисники мали змогу дізнатися про актуальні вакансії, відвідати майстер-класи, отримати практичні поради щодо підготовки до співбесіди, складання резюме, а також приділили увагу тому, як бойовий досвід може бути корисним у цивільному житті, зокрема — у пошуках роботи.

WOG повністю забезпечує підтримку та повернення працівників із ЗСУ

Особливе місце у підтримці ветеранів посів освітній некомерційний проєкт Академія кави WOG для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, що дає можливість опанувати нову професію баристи та отримати знання, які необхідні для відкриття власної кав'ярні. Ініціатива була започаткована в 2023 році. Навчання пройшли вже понад 200 студентів, а це чотири потоки. Відкрито 11 кав'ярень по всій країні.

"Місією проєкту є не лише здобуття знань для відкриття власної кав'ярні, започаткування бізнесу, а й створення спільноти ветеранів, яких об'єднала кава… Цей освітній проєкт, який дає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам не лише професійні навички бариста, а й практичні інструменти для запуску власної справи, які вони зможуть реалізувати та монетизувати в майбутньому", — зазначив директор із маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Всі працівники ДТЕК забезпечені безкоштовним медичним страхуванням Фото: УНІАН

Як ДТЕК створює системну програму реінтеграції ветеранів з 2014 року

Від 2014-го в ДТЕК формується багаторівнева система підтримки ветеранів. Її створюють разом з тими, хто воював. І головне — починають не з моменту демобілізації, а — мобілізації. Програма охоплює весь шлях захисника: від перших днів у війську до повернення в цивільне життя. Кожний працівник ДТЕК, який мобілізується, отримує сертифікат на 35 000 грн для придбання амуніції у випадку додаткових потреб.

За мобілізованим співробітником зберігається робоче місце, нараховується трудовий стаж, зберігається безкоштовне медичне страхування. У випадку поранення працівник отримує додаткову матеріальну допомогу, а команда медичної підтримки супроводжує його лікування.

Для ветеранів в компанії запровадили розширений пакет "Ветеран+". Це доступ до більш широкого спектру медичних закладів, лікування хронічних захворювань, до збільшеного ліміту на стоматологічні послуги, профілактики, масажу, психіатричної допомоги тощо

Майже завжди, що першочергово турбує ветерана після служби — здоров’я. Всі працівники ДТЕК забезпечені безкоштовним медичним страхуванням, але для ветеранів в компанії запровадили розширений пакет "Ветеран+". Це доступ до більш широкого спектру медичних закладів, лікування хронічних захворювань, до збільшеного ліміту на стоматологічні послуги, профілактики, масажу, психіатричної допомоги тощо.

Кожний ветеран від моменту повернення після служби за перші півроку звертається щонайменше 5 разів за медичною допомогою в рамках дії цього пакету.

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У ДТЕК розуміють, що після служби може змінитися не лише фізичний стан, а й життєві орієнтири. Тому на базі філій Академії ДТЕК ветерани можуть пройти навчання новій професії або перекваліфікацію. Одним з нових етапів програми підтримки ветеранів в ДТЕК став пілот зі створення інклюзивного середовища на виробничих підприємствах для людей з інвалідністю. Наразі вже залучили стороннього підрядника для аудиту простору щодо комфорту для людей з інвалідністю, провели аудит доступності робочих просторів з точки зору різних можливостей людей, облаштували простори: поручні, розширені двері, контрастні стрічки, оновлені санвузли тощо.

Від початку повномасштабного вторгнення понад 5 500 працівників ДТЕК стали до лав ЗСУ. Сьогодні близько 1000 вже повернулися, і половина з них — залишаються працювати в компанії.

В компанії підкреслюють: ветераноорієнтованість — це нова норма українського ринку праці, і компанії, які вже сьогодні створюють комфортні, інклюзивні умови, — закладають основу для сильної, здорової економіки майбутнього.

Компанії створюють окрему службу по роботі з ветеранами та ветеранками

Ferrexpo і принцип "єдиного вікна" для ветеранів

Гірничо-металургійна компанія Ferrexpo впровадила програму адаптації ветеранів 2014 року. Відтоді на підприємствах Ferrexpo працевлаштовано 375 ветеранів та ветеранок. А після 24 лютого 2022 року на роботу до компанії повернулися вже 30 захисників та захисниць, які пройшли комплексну реабілітацію в межах корпоративної програми підтримки ветеранів.

"Головна мета програми — дати змогу нашим працівникам після демобілізації повернутися в робоче середовище й ефективно реінтегруватися в колектив, допомогти пристосуватися до життя в нових реаліях" — зазначає Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.

Програма підтримки охоплює такі види допомоги ветеранам, як повне медичне обстеження, повноцінну фізичну й психологічну реабілітацію і за потреби, лікування хімічної залежності демобілізованих, а також навчання з метою перекваліфікації

Програма підтримки охоплює такі види допомоги ветеранам, як повне медичне обстеження, повноцінну фізичну й психологічну реабілітацію і за потреби, лікування хімічної залежності демобілізованих, а також навчання з метою перекваліфікації. Якщо демобілізований потребує додаткового лікування, лікарі видають йому направлення до кращих реабілітаційних закладів України, які є партнерами Ferrexpo.

Важливо й те, що у компанії Ferrexpo створено окрему службу по роботі з ветеранами та ветеранками. У ній за принципом "єдиного вікна" ветерани можуть отримати допомогу в оформленні всіх потрібних документів.

Процес адаптації ветеранів відбувається за участі HR бізнес-партнера та лідера команди Фото: Pixabay

"Київстар": "4.5.0" — все спокійно

Окрім того, що український мобільний оператор "Київстар" виплачує щомісячну зарплату у розмірі його середньомісячного доходу кожному своєму військовому співробітнику і надає медичне страхування та страхування життя і здоров’я, тут запроваджено програму реінтеграції ветеранів "4.5.0. Нарешті вдома". Мовою військових "4.5.0" означає "все спокійно". На тлі прагнення створити комфортні умови для співробітників, які повернулися з війни до цивільного життя і роботи, або починають свій шлях у компанії, "Київстар" створив проєкт, що охоплює роботу з мобілізованими співробітниками, колективом, лідерами команд, HR, близькими та рідними мобілізованих і ветеранів.

У межах програми з підтримки компанія продовжує взаємодіяти зі співробітниками після мобілізації. Для початку HR-співробітники за участі лідера команди, з якої йде співробітник, допомагають працівнику організувати все таким чином, щоб він мав можливість поставити на паузу поточні робочі питання, закрити організаційні моменти.

Зв’язок із колегами, які долучились до лав ЗСУ, компанія підтримує через їхніх безпосередніх керівників. А сам процес адаптації ветеранів у компанії відбувається за участі HR бізнес-партнера та лідера команди. Зокрема роботодавець пропонує ветеранам скористатися програмою психологічної підтримки — індивідуально працювати з психологом та в групах.

Компанії в Україні запроваджують для ветеранів та ветеранок безкоштовні курси, навчальні програми, проєкти з перекваліфікації Фото: unsplash.com

EPAM: можливість знайти себе в ІТ

Від 2014 року IT-компанія EPAM Україна запроваджує для ветеранів та ветеранок безкоштовні курси, навчальні програми, проєкти з перекваліфікації, які пов’язані з різними професіями. Від початку повномасштабного вторгнення такі можливості зросли вдвічі. Серед різних програм є й навчання у сфері ІТ.

2022 року стартувала одна з безкоштовних навчальних програм від EPAM для українців "IT Fundamental". Понад 18 тисяч осіб подали заявки на участь в ній. Саме ця програма стала натхненням для створення "ІТ для ветеранів".

EPAM продовжує активно залучати ветеранів до програм з програмування, комп'ютерних наук та математики для ІТ

2025-го EPAM продовжує активно залучати ветеранів до програм з програмування, комп'ютерних наук та математики для ІТ. Від березня триває навчання за програмою "IT для Ветеранів". Цей 7-тижневий онлайн-курс спрямований на надання необхідних знань та навичок для початку кар'єри в ІТ, незалежно від попереднього досвіду, освіти, віку чи місця проживання.

Така ініціатива є чудовою можливістю для ветеранів опанувати нову професію та розпочати кар'єру в ІТ. До того ж, програми для ветеранів постійно оновлюються, залежно від їхніх потреб, що дає їм можливість побудувати кар’єру через навчання з рівня початківця.

Українські роботодавці опікуються процесом якісної інтеграції ветеранів у цивільне життя Фото: З відкритих джерел

Банк ПУМБ: допомога інтегруватися у суспільство

Один із провідних українських банків ПУМБ опікується процесом якісної інтеграції ветеранів у цивільне життя. 2024 року банк разом із партнерами запустив соціальну платформу "Жити назустріч", що допомагатиме учасникам бойових дій, зокрема людям з інвалідністю та порушеннями після важких поранень, комплексно інтегруватися у фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом.

Важливою складовою розвитку платформи "Жити назустріч" у банку називають залученість у процес її становлення самих ветеранів та ветеранок: вони беруть участь в обговоренні напрямків, у тестуванні і наповненні проєктів.

Важливою складовою розвитку платформи "Жити назустріч" у банку називають залученість у процес її становлення самих ветеранів та ветеранок: вони беруть участь в обговоренні напрямків, у тестуванні і наповненні проєктів

Фахівці створили чат-бот "Фінансовий рестарт" — освітню програму зі щоденними порадами та завданнями, які підвищуватимуть рівень фінансової грамотності.

Також банк відкрив інклюзивний Фінансовий хаб — простір, де відбуваються освітні заходи для ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин. Зокрема, зустрічі з економічними експертами, що допомагатимуть зрозуміти, як ефективно керувати власним бюджетом, розібратися із психологією витрат та різними можливостями заробітку, інвестицій, кредитування тощо.

ПУМБ також приєднався до Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, за ініціативи НБУ та Європейського банку реконструкції та розвитку у межах спільного Меморандуму про взаєморозуміння. Стандарти, викладені у Хартії, покликані зробити банки більш доступними для сотень тисяч ветеранів — як клієнтів, так і працівників.

Дружнє ставлення до демобілізованих бійців, підтримка й порозуміння на роботі — це норма, яку слід впроваджувати в кожному бізнесі Фото: РБК-Україна

"Артеріум": зміна культури працевлаштування демобілізованих

Корпорація "Артеріум" успішно впроваджує та адаптує проєкти для ветеранів і ветеранок. В компанії розуміють, що дружнє ставлення до демобілізованих українців, підтримка й порозуміння на роботі — це норма, яку важливо впроваджувати в кожному бізнесі, тому від 2015 року там сформували ветеранську політику, фокус якої спрямували на внутрішні програми та зовнішні ініціативи.

У межах програми "З турботою про вас" компанія опікується демобілізованими бійцями. Створений компанією гайд для демобілізованих працівників включає надання додаткової відпустки та гнучкого графіку протягом першого місяця роботи, один додатковий посадовий оклад у разі виходу на роботу, безкоштовну психологічну допомогу, оплату занять спортом у спортклубах міста, додаткове страхування.

Для реінтеграції ветеранів в "Артеріум" обрали індивідуальний підхід до кожного, адже загальні моделі для всіх не спрацюють: у кожного свої потреби, як щодо облаштування робочого місця, так і щодо графіку

Для реінтеграції ветеранів в "Артеріум" обрали індивідуальний підхід до кожного, адже загальні моделі для всіх не спрацюють: у кожного свої потреби, як щодо облаштування робочого місця, так і щодо графіку.

Компанія долучилася до проєкту з навчання та перекваліфікації ветеранів та ветеранок. Це навчальна онлайн-платформа, на якій ветерани зустрічаються із роботодавцями, для того аби перекваліфікуватися, опанувати нову професію, щоб працевлаштуватися.

Мобілізованих серед співробітників провідних компаній стає дедалі більше Фото: Getty Images

Danone: увага до комплексної медичної реабілітації

Провідна міжнародна компанія з виробництва продуктів харчування Danone в Україні 2024 року за підтримки МОЗ, Центра медико-соціальної реабілітації ветеранів війни та інших партнерів розпочала масштабну ініціативу "Майбутнє Є!", що спрямована на розвиток системи медичної реабілітації в Україні. Тож торік Danone надала 3 млн євро благодійної допомоги медичним закладам, зокрема Національному інституту раку, Центру медико-соціальної реабілітації ветеранів війни. Так компанія привернула увагу до ролі комплексної медичної реабілітації та інформувати населення про доступні можливості відновлення для кожного.

У процесі реінтеграції ветеранів Danone окрему увагу приділяє адаптації робочих завдань для своїх колег

Щодо ветеранів-співробітників самої компанії, то до їхнього повернення з фронту Danone готується системно від самого початку війни, зокрема проводить роботу з командами для розвитку навичок спілкування у межах навчального курсу психологів та нейрофізіологів.

У процесі реінтеграції ветеранів Danone окрему увагу приділяє адаптації робочих завдань для своїх колег.

"Мобілізованих серед наших співробітників стає дедалі більше, але розмір підтримки для них від компанії не скорочується. Ми дотримуємося єдиного підходу, що передбачає, з-поміж іншого, збереження заробітної плати, забезпечення екіпіруванням, підтримку родин і самих працівників під запит протягом служби в ЗСУ", — каже Ірина Сітнікова, HRD Danone.

Роботодавці вважають важливим підтримувати реінтеграцію ветеранів через спорт Фото: Victor Freitas

"Аврора": реінтеграція через спорт

Мультимаркет "Аврора" активно запрошує ветеранів до своєї команди. У мережі магазинів вже працюють демобілізовані бійці: як фахівці, які відвоювали і повернулися, так і нові спеціалісти.

Компанія вже запустила програму наставництва для демобілізованих воїнів та проводить навчання для керівників і співробітників з курсу "Як працювати з ветеранами та зробити цю взаємодію взаємно корисною".

Також у "Аврорі" вважають важливим підтримувати реінтеграцію ветеранів через спорт. Тож організовують власні риболовні змагання, партнерство у спортивних заходах з підтримки військових тощо.

Керівник проєктного офісу роздробу Віталій Демочко — перший співробітник, який повернувся з фронту — коли вийшов на роботу, допомагав у розробці програми повернення ветеранів і став ментором для демобілізованих.

В компанії зазначають, що Віталій не фокусує увагу компанії на своєму воєнному досвіді. "Що менше програма реінтеграції акцентує на ветеранському статусі, то швидше відбувається адаптація", — зазначила керівниця відділу КСВ компанії Альона Жигура. На її переконання, занурення у роботу та концентрація на нових завданнях допомагають відновити почуття значущості та інтегруватися у суспільство.