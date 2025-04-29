Пенсионеры могут получить 550 грн дополнительной помощи: что важно знать

Некоторые пенсионеры имеют возможность получить дополнительную денежную помощь в размере до 550 грн от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти выплаты к пенсиям назначаются только при соблюдении определенных условий.

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Об этом говорится в официальном объяснении Министерства социальной политики.

В ведомстве сообщили, что в рамках совместного проекта Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и Всемирной продовольственной программы ООН украинцы начали получать помощь с августа 2023 года. Это касается тех, кто проживает в прифронтовых зонах и получает низкие пенсии. В этом году возможность получения дополнительных выплат от ВПП ООН была продлена.

"Сейчас Всемирная продовольственная программа ООН продолжила выплату помощи до конца мая включительно", — отмечают в министерстве.

Благодаря программе более полумиллиона украинцев ежемесячно имеют дополнительную помощь. Выплаты предусмотрены:

для пенсионеров;

для лиц без права на пенсию;

для людей с инвалидностью.

Среди условий оказания помощи от ВПП ООН:

граждане должны проживать на территориях активных/возможных боевых действий;

граждане имеют низкие доходы;

не получают другой денежной помощи от международных организаций.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".