Пенсіонери можуть отримати 550 грн додаткової допомоги: що важливо знати

Деякі пенсіонери мають можливість отримати додаткову грошову допомогу в розмірі до 550 грн від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці виплати до пенсій призначаються тільки при дотриманні певних умов.

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Про це йдеться в офіційному поясненні Міністерства соціальної політики.

У відомстві повідомили, що в межах спільного проєкту Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України (ПФУ) та Всесвітньої продовольчої програми ООН українці почали отримувати допомогу із серпня 2023 року. Це стосується тих, хто проживає в прифронтових зонах і отримує низькі пенсії. Цього року можливість отримання додаткових виплат від ВПП ООН було продовжено.

"Наразі Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги до кінця травня включно", — зазначають у міністерстві.

Завдяки програмі понад пів мільйона українців щомісяця мають додаткову допомогу. Виплати передбачені:

для пенсіонерів;

для осіб без права на пенсію;

для людей з інвалідністю.

Серед умов надання допомоги від ВПП ООН:

громадяни мають проживати на територіях активних/можливих бойових дій;

громадяни мають низькі доходи;

не отримують іншої грошової допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".