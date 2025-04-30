Пенсия в Украине: сколько получит человек со средним заработком и полным стажем

Размер пенсии для граждан со средней заработной платой и полным трудовым стажем определяется рядом факторов, в том числе суммой страховых взносов, перечисленных в Пенсионный фонд.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

В Украине размер пенсии для граждан со средней заработной платой и полным трудовым стажем составляет 5 269,9 гривны, при условии уплаты единого социального взноса с этой зарплаты. На сегодняшний день средний заработок составляет 18 589 гривен.

Таким образом, в 2025 году размер пенсии для граждан с 40-летним стажем и средней заработной платой на протяжении всей трудовой деятельности составит 6 022,8 гривны. Сумма выплаты будет расти пропорционально увеличению уровня заработной платы. В настоящее время в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров, получающих государственные выплаты. Почти каждый четвертый из них — около 2,8 миллиона человек — продолжает трудовую деятельность.

При этом, средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 6 257 гривен, что больше общей средней пенсии по стране 5 851 гривну.

А при заработной плате, превышающей среднюю на 50%, и стаже в 35 лет размер пенсии составит 7 904,9 гривны. В случае 40-летнего трудового стажа с аналогичным уровнем дохода пенсия может увеличиться до 9 034,2 гривны.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".