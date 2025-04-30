Пенсія в Україні: скільки отримає людина із середнім заробітком і повним стажем

Розмір пенсії для громадян із середньою заробітною платою і повним трудовим стажем визначається низкою чинників, зокрема сумою страхових внесків, перерахованих до Пенсійного фонду.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

В Україні розмір пенсії для громадян із середньою заробітною платою і повним трудовим стажем становить 5 269,9 гривні, за умови сплати єдиного соціального внеску з цієї зарплати. На сьогоднішній день середній заробіток становить 18 589 гривень.

Таким чином, у 2025 році розмір пенсії для громадян із 40-річним стажем і середньою заробітною платою впродовж усієї трудової діяльності становитиме 6 022,8 гривні. Сума виплати зростатиме пропорційно збільшенню рівня заробітної плати. Нині в Україні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів, які отримують державні виплати. Майже кожен четвертий із них — близько 2,8 мільйона осіб — продовжує трудову діяльність.

При цьому, середня пенсія працюючих пенсіонерів становить близько 6 257 гривень, що більше за загальну середню пенсію по країні 5 851 гривню.

А за заробітної плати, що перевищує середню на 50%, і стажу в 35 років розмір пенсії становитиме 7 904,9 гривні. У разі 40-річного трудового стажу з аналогічним рівнем доходу пенсія може збільшитися до 9 034,2 гривні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".