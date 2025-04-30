Минимальная и максимальная пенсии: какие выплаты можно получить в мае

В 2025 году в Украине вступили в силу обновлённые условия выхода на пенсию. Теперь для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь как минимум 32 года страхового стажа. При этом размеры минимальных и максимальных пенсионных выплат в текущем году остались без изменений.

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Об этом говорится в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Размеры минимальной и максимальной пенсий в 2025 году остались на уровне предыдущего года. С 1 мая для украинцев продолжают действовать следующие предельные выплаты:

минимальная пенсия — 2 361 грн; максимальная пенсия — 23 610 грн (это 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

Также в этом году в Украине не изменились и некоторые основные социальные показатели. В частности:

минимальная зарплата — 8 000 грн;

общий прожиточный минимум — 2 920 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2 563 грн;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных — 2 361 грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".