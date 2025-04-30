Мінімальна та максимальна пенсії: які виплати можна отримати в травні

У 2025 році в Україні набули чинності оновлені умови виходу на пенсію. Тепер для отримання пенсії в 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Водночас розміри мінімальних і максимальних пенсійних виплат у поточному році залишилися без змін.

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Про це йдеться в Законі України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Розміри мінімальної та максимальної пенсій у 2025 році залишилися на рівні попереднього року. З 1 травня для українців продовжують діяти такі граничні виплати:

мінімальна пенсія — 2 361 грн; максимальна пенсія — 23 610 грн (це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).

Також цього року в Україні не змінилися й деякі основні соціальні показники. Зокрема:

мінімальна зарплата — 8 000 грн;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 563 грн;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних — 2 361 грн.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".