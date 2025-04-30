Изменятся ли тарифы на свет для населения: в Минэнерго дали ответ

Правительство сохранило неизменной стоимость электроэнергии для населения, продлив срок действия соответствующего положения.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Кабинет министров продлил действие Положения, регулирующего возложение специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 октября 2025 года.

"Итак, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч. "Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что правительство решило оставить тариф на электроэнергию для населения без изменений, чтобы обеспечить ее доступность для потребителей.

"Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране", — добавил он.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.