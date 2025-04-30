Чи зміняться тарифи на світло для населення: у Міненерго дали відповідь

Уряд зберіг незмінною вартість електроенергії для населення, продовживши термін дії відповідного положення.

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Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Кабінет міністрів продовжив дію Положення, що регулює покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 жовтня 2025 року.

"Отже, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним", — ідеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що уряд вирішив залишити тариф на електроенергію для населення без змін, щоб забезпечити її доступність для споживачів.

"Ми пережили складну зиму та інтенсивні ворожі обстріли, які зруйнували та пошкодили близько 10 ГВт генерувальних потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювальні та ремонтні роботи по всій країні", — додав він.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.