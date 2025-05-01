Пенсионеры, которым больше 65 лет, получат надбавки: детали
В 2025 году граждане Украины, достигшие 65 лет и обладающие полным страховым стажем, будут гарантированно получать пенсию не ниже 40% от средней заработной платы. Если сумма начисленной пенсии окажется меньше этой нормы, государство произведёт автоматическую доплату до необходимого уровня.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Это правило сохраняет свою силу и в 2025 году — никаких изменений по сравнению с предыдущими годами не предусмотрено. Гражданам, достигшим 65-летнего возраста, доплата к пенсии по-прежнему назначается автоматически при условии, что сумма выплат соответствует установленным критериям.
Если размер пенсии составляет менее 40% от средней заработной платы, обращаться в Пенсионный фонд Украины не требуется — доплата будет произведена автоматически. При этом для граждан в возрасте 65 лет другие виды надбавок не предусмотрены. Лица, достигшие 70 лет, и дальше будут получать дополнительные выплаты в зависимости от своей возрастной категории:
- от 70 до 74 лет – 300 грн;
- от 75 до 79 лет – 456 грн;
- от 80 лет и старше – 570 грн.
Пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж, должны получать пенсию не ниже 40% от минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году "минималка" будет равна 8 000 гривен, минимальная пенсия для таких лиц должна составлять не менее 3 200 гривен.
Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.
Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.