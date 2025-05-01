Пенсіонери, яким понад 65 років, отримають надбавки: деталі

У 2025 році громадяни України, які досягли 65 років і володіють повним страховим стажем, будуть гарантовано отримувати пенсію не нижче 40% від середньої заробітної плати. Якщо сума нарахованої пенсії виявиться меншою за цю норму, держава зробить автоматичну доплату до необхідного рівня.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Це правило зберігає свою чинність і 2025 року — жодних змін порівняно з попередніми роками не передбачено. Громадянам, які досягли 65-річного віку, доплата до пенсії, як і раніше, призначається автоматично за умови, що сума виплат відповідає встановленим критеріям.

Якщо розмір пенсії становить менше ніж 40% від середньої заробітної плати, звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно — доплата буде здійснена автоматично. При цьому для громадян у віці 65 років інші види надбавок не передбачені. Особи, які досягли 70 років, і далі отримуватимуть додаткові виплати залежно від своєї вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, мають отримувати пенсію не нижче 40% від мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році "мінімалка" дорівнюватиме 8 000 гривень, мінімальна пенсія для таких осіб має становити не менше 3 200 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.