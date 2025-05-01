Пенсионерам могут выплатить 4,7 тыс. грн: что важно знать

В случае смерти супруга граждане Украины могут обратиться в ПФУ с заявлением о переоформлении пенсии. Речь идет о переходе на пенсию по утрате кормильца, которая в 2025 году в ряде случаев будет составлять не менее 4,7 тыс. грн.

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Об этом сообщили представители ПФУ.

Согласно установленным правилам, каждому нетрудоспособному члену семьи погибшего назначается пенсия в размере 50% от той суммы, которую получал бы умерший по возрасту. Если таких членов семьи двое и более — например, супруга и ребенок — то им выплачивается 100% пенсии умершего, разделенной поровну между ними.

Выплаты по утрате кормильца осуществляются до тех пор, пока получатель остается нетрудоспособным. Исключение составляют люди с инвалидностью и граждане старше 60 лет — им выплаты назначаются бессрочно. Если умерший был военнослужащим, его супруга может получать от 30% до 70% его денежного обеспечения, но не менее двух прожиточных минимумов. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2 361 грн, а значит, минимальная сумма выплаты составит 4 722 грн.

Из документов нужно будет предоставить следующие:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код супруги;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти супруга;

справку о том, что женщина находилась на его содержании.

В ПФУ посоветовали обратить внимание на то, что в таком случае предусматривается отказ от пенсии по возрасту. Также граждане могут сделать выбор в зависимости от размера пенсии.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.