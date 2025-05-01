Пенсіонерам можуть виплатити 4,7 тис. грн: що важливо знати

У разі смерті чоловіка громадяни України можуть звернутися до ПФУ із заявою про переоформлення пенсії. Ідеться про перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, яка 2025 року в низці випадків становитиме не менше ніж 4,7 тис. грн.

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Про це повідомили представники ПФУ.

Згідно зі встановленими правилами, кожному непрацездатному члену сім'ї загиблого призначається пенсія в розмірі 50% від тієї суми, яку отримував би померлий за віком. Якщо таких членів сім'ї двоє і більше — наприклад, дружина і дитина — то їм виплачується 100% пенсії померлого, розділеної порівну між ними.

Виплати за втрату годувальника здійснюються доти, доки одержувач залишається непрацездатним. Виняток становлять люди з інвалідністю та громадяни, старші за 60 років — їм виплати призначаються безстроково. Якщо померлий був військовослужбовцем, його дружина може отримувати від 30% до 70% його грошового забезпечення, але не менше ніж два прожиткові мінімуми. У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2 361 грн, а отже, мінімальна сума виплати становитиме 4 722 грн.

З документів потрібно буде надати такі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код подружжя;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть чоловіка;

довідку про те, що жінка перебувала на його утриманні.

У ПФУ порадили звернути увагу на те, що в такому разі передбачається відмова від пенсії за віком. Також громадяни можуть зробити вибір залежно від розміру пенсії.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.