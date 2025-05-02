Некоторые украинцы могут получить две выплаты в мае: кто в списке

В мае 2025 года отдельные категории граждан Украины получат возможность подать заявление в Пенсионный фонд Украины на оформление сразу двух видов выплат. Согласно украинскому законодательству, предусмотрены меры дополнительной поддержки для социально уязвимых слоёв населения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента соцзащиты населения одного из горсоветов.

Как отмечается, право на получение двух пенсионных выплат имеют граждане, которым установлена группа инвалидности. В таких случаях государство гарантирует следующую поддержку:

пенсию по возрасту;

выплату по инвалидности.

В мае право на получение двух пенсий также получат граждане с инвалидностью, утратившие кормильца. Чтобы воспользоваться этим правом и оформить дополнительную пенсию по инвалидности, необходимо соответствовать требованиям по страховому стажу. Размер выплат для людей с инвалидностью варьируется в зависимости от группы инвалидности и возраста получателя. В частности:

первая и вторая группы — страховой стаж должен составлять до десяти лет;

третья группа — стаж может колебаться от одного до 14 лет.

Чтобы точно определить продолжительность страхового стажа, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или в территориальное отделение социальной защиты населения. В 2025 году размеры выплат для граждан с инвалидностью не пересматривались — действуют те же нормы, что и в прошлом году. В частности, для лиц с инвалидностью с детства предусмотрены следующие суммы:

для лиц с первой группой — 100% от прожиточного минимума для утративших трудоспособность (2,36 тыс. грн);

для лиц со второй группой — 80% от прожиточного минимума;

для лиц с третьей группой — 60% от прожиточного минимума;

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от размера прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.