Деякі українці можуть отримати дві виплати у травні: хто в списку

У травні 2025 року окремі категорії громадян України отримають можливість подати заяву до Пенсійного фонду України на оформлення одразу двох видів виплат. Згідно з українським законодавством, передбачено заходи додаткової підтримки для соціально вразливих верств населення.

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Про це повідомили у пресслужбі Департаменту соцзахисту населення однієї з міськрад.

Як зазначається, право на отримання двох пенсійних виплат мають громадяни, яким встановлено групу інвалідності. У таких випадках держава гарантує таку підтримку:

пенсію за віком;

виплату за інвалідністю.

У травні право на отримання двох пенсій також отримають громадяни з інвалідністю, які втратили годувальника. Щоб скористатися цим правом і оформити додаткову пенсію по інвалідності, необхідно відповідати вимогам щодо страхового стажу. Розмір виплат для людей з інвалідністю варіюється залежно від групи інвалідності та віку одержувача. Зокрема:

перша і друга групи — страховий стаж має становити до десяти років;

третя група — стаж може коливатися від одного до 14 років.

Щоб точно визначити тривалість страхового стажу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або до територіального відділення соціального захисту населення. У 2025 році розміри виплат для громадян з інвалідністю не переглядалися — діють ті самі норми, що й торік. Зокрема, для осіб з інвалідністю з дитинства передбачено такі суми:

для осіб із першою групою — 100% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (2,36 тис. грн);

для осіб із другою групою — 80% від прожиткового мінімуму;

для осіб із третьою групою — 60% від прожиткового мінімуму;

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 70% від розміру прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для пенсіонерів, що не працюють, — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.