В Украине могут ввести пеню за задержки зарплаты: детали

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на улучшение защиты граждан от задержек в выплатах заработной платы. Этот проект усиливает ответственность работодателей и предлагает способы для устранения долгов перед сотрудниками.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Наличие задолженности по выплате заработной платы, остается одной из самых острых социально-трудовых проблем Украины в течение всего периода ее независимости", — отмечают в пояснительной записке инициаторы законопроекта.

Депутаты также отмечают, что в результате сильного удара по экономике Украины, вызванного российской агрессией, множество предприятий было вынуждено приостановить или сократить свою деятельность. Это ведет к дальнейшему нарушению сроков выплат заработной платы и затрудняет погашение уже образовавшейся задолженности, что способствует её увеличению.

Основная цель законопроекта, по словам его авторов, — гарантировать реализацию конституционных прав работников на своевременную и полную выплату заработной платы. Народные депутаты, в частности, предлагают:

предоставить право работникам временно прекратить работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней;

выплачивать работникам компенсации (в случае неплатежеспособности работодателя) в размере трех среднемесячных заработных плат, но не более двенадцати минималок;

засчитывать период, за который выплачена компенсация, в страховой стаж;

обязать работодателей в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней после окончания месяца, за который осуществляется выплата, платить работникам пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не меньше учетной ставки НБУ.

Ожидается, что принятие законопроекта, среди прочего, позволит сократить объемы имеющейся задолженности по заработной плате, а также обеспечит экономическую защиту работника в случае несвоевременной оплаты труда.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.