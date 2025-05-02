В Україні можуть ввести пеню за затримки зарплати: деталі

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, спрямований на поліпшення захисту громадян від затримок у виплатах заробітної плати. Цей проєкт посилює відповідальність роботодавців і пропонує способи для усунення боргів перед співробітниками.

Related video

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається однією з найгостріших соціально-трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності", — зазначають у пояснювальній записці ініціатори законопроєкту.

Депутати також зазначають, що внаслідок сильного удару по економіці України, спричиненого російською агресією, безліч підприємств були змушені призупинити або скоротити свою діяльність. Це призводить до подальшого порушення термінів виплат заробітної плати та ускладнює погашення заборгованості, яка вже утворилася, що сприяє її збільшенню.

Основна мета законопроєкту, за словами його авторів, — гарантувати реалізацію конституційних прав працівників на своєчасну і повну виплату заробітної плати. Народні депутати, зокрема, пропонують:

надати право працівникам тимчасово припинити роботу в разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів;

виплачувати працівникам компенсації (у разі неплатоспроможності роботодавця) у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат, але не більше дванадцяти мінімалок;

зараховувати період, за який виплачено компенсацію, до страхового стажу;

зобов'язати роботодавців у разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплачувати працівникам пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ.

Очікується, що ухвалення законопроєкту, серед іншого, дасть змогу скоротити обсяги наявної заборгованості із заробітної плати, а також забезпечить економічний захист працівника в разі несвоєчасної оплати праці.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.