Изменения вступили в силу: некоторые украинцы могут потерять субсидию с 1 мая

Отопительный сезон в Украине завершен. Уже в мае Пенсионный фонд Украины начнет проверку получателей субсидий, а также проведет перерасчет их размера на летний период.

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Об этом сообщает Кабмин.

"С 1 мая Пенсионный фонд пересматривает право на субсидию на новый период – до 30 апреля 2026 года и рассчитывает ее размер на летний сезон", – сообщает Кабмин.

При каких условиях автоматически продлят субсидию:

если лицу предоставлялась субсидия ранее;

при отсутствии долгов за коммуналку;

если не произошли изменения в составе домохозяйства или имущественном состоянии.

Некоторым гражданам необходимо повторно подать заявление на оформление субсидии. Это касается следующих случаев:

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

получатель субсидии проживает в арендованном жилье;

субсидия предоставляется на сжиженный газ, твердое или жидкое топливо;

реальное количество жителей, проживающих в помещении меньше, чем там зарегистрировано.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.