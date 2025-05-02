Изменения вступили в силу: некоторые украинцы могут потерять субсидию с 1 мая
Отопительный сезон в Украине завершен. Уже в мае Пенсионный фонд Украины начнет проверку получателей субсидий, а также проведет перерасчет их размера на летний период.
Об этом сообщает Кабмин.
"С 1 мая Пенсионный фонд пересматривает право на субсидию на новый период – до 30 апреля 2026 года и рассчитывает ее размер на летний сезон", – сообщает Кабмин.
При каких условиях автоматически продлят субсидию:
- если лицу предоставлялась субсидия ранее;
- при отсутствии долгов за коммуналку;
- если не произошли изменения в составе домохозяйства или имущественном состоянии.
Некоторым гражданам необходимо повторно подать заявление на оформление субсидии. Это касается следующих случаев:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- получатель субсидии проживает в арендованном жилье;
- субсидия предоставляется на сжиженный газ, твердое или жидкое топливо;
- реальное количество жителей, проживающих в помещении меньше, чем там зарегистрировано.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.