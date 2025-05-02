Зміни набули чинності: деякі українці можуть втратити субсидію з 1 травня

Опалювальний сезон в Україні завершено. Уже в травні Пенсійний фонд України почне перевірку одержувачів субсидій, а також проведе перерахунок їхнього розміру на літній період.

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Про це повідомляє Кабмін.

"З 1 травня Пенсійний фонд переглядає право на субсидію на новий період — до 30 квітня 2026 року і розраховує її розмір на літній сезон", — повідомляє Кабмін.

За яких умов автоматично продовжать субсидію:

якщо особі надавалася субсидія раніше;

за відсутності боргів за комуналку;

якщо не відбулися зміни у складі домогосподарства або майновому стані.

Деяким громадянам необхідно повторно подати заяву на оформлення субсидії. Це стосується таких випадків:

у складі домогосподарства є ВПО;

одержувач субсидії проживає в орендованому житлі;

субсидія надається на скраплений газ, тверде або рідке паливо;

реальна кількість мешканців, які проживають у помешканні менша, ніж там зареєстровано.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.