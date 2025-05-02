Зміни набули чинності: деякі українці можуть втратити субсидію з 1 травня
Опалювальний сезон в Україні завершено. Уже в травні Пенсійний фонд України почне перевірку одержувачів субсидій, а також проведе перерахунок їхнього розміру на літній період.
Про це повідомляє Кабмін.
"З 1 травня Пенсійний фонд переглядає право на субсидію на новий період — до 30 квітня 2026 року і розраховує її розмір на літній сезон", — повідомляє Кабмін.
За яких умов автоматично продовжать субсидію:
- якщо особі надавалася субсидія раніше;
- за відсутності боргів за комуналку;
- якщо не відбулися зміни у складі домогосподарства або майновому стані.
Деяким громадянам необхідно повторно подати заяву на оформлення субсидії. Це стосується таких випадків:
- у складі домогосподарства є ВПО;
- одержувач субсидії проживає в орендованому житлі;
- субсидія надається на скраплений газ, тверде або рідке паливо;
- реальна кількість мешканців, які проживають у помешканні менша, ніж там зареєстровано.
Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.
Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.