Если площадь дома превышает установленный норматив, владелец должен платить налог на недвижимость. 2025 расчеты по налогам обновились. Фокус собрал важные данные о налоге на недвижимость и получил комментарий юриста.

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С 1 января 2025 года в Украине вступили в силу обновленные правила налогообложения жилой недвижимости. Изменения предусмотрены законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов на имущество", который Верховная Рада приняла в конце 2024 года. Эти нововведения важно знать каждому владельцу квартиры, дома или нескольких объектов недвижимости.

Что такое налог на недвижимость и кто должен его платить

Как пояснила Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко физические и юридические лица — владельцы квартир, домов, дач и т.д., должны платить годовой налог на жилую недвижимость. Базовые нормы определяет статья 266 Налогового кодекса Украины.

Владельцы квартир, домов, дач должны платить годовой налог на жилую недвижимость Фото: УНІАН

Налог уплачивается только за "лишние" квадратные метры, то есть площадь, которая превышает необлагаемую норму.

Согласно актуальным необлагаемым нормам, можно не платить налог, если речь идет о владельцах:

квартиры до 60 кв. м;

жилого дома до 120 кв. м;

квартиры и дома (совокупно) до 180 кв. м.

Рассчитать сумму налога на недвижимость в 2025 году можно самостоятельно — по формуле Фото: Pexels

Как рассчитать сумму налога на недвижимость в 2025 году — формула

Ставку налога устанавливают местные советы, но, согласно Налоговому кодексу, она не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 кв. м сверх нормы.

Если принять во внимание, что минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 000 грн. то максимальная ставка за 1 кв. м рассчитывается по следующей формуле: 1,5% × 8 000 = 120 грн за 1 м² сверх нормы в год.

ставку налога устанавливают местные советы, но, согласно Налоговому кодексу, она не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 кв. м сверх нормы

Приведем пример расчета:

Владелец квартиры площадью 95 кв. м. Норма — 60 кв. м. облагается налогом: 35 кв. м. 35 кв. м.

Если местный совет установил ставку 1% (что является типичным) — налог = 1% × 8 000 × 35 = 2 800 грн в год.

Если ставка максимальная (1,5%) — налог = 1,5% × 8 000 × 35 = 4 200 грн в год.

Отметим, что платить налог на недвижимость нужно раз в год, не позднее 60 дней с даты получения налогового уведомления, которое приходит на почтовый ящик в виде письма от ГНС.

Произошли изменения для владельцев жилья в 2025 году Фото: Pexels

Что изменилось для владельцев жилья в 2025 году

Прежде всего юрист Анастасия Руденко отмечает внедрение единого учета недвижимости.

"ГНС и Госреестр автоматически обмениваются информацией, поэтому избежать налогообложения теперь сложнее", — сообщила юрист.

Также вступили в силу новые льготы для лиц с инвалидностью І группы, детей-сирот, ветеранов АТО/ООС, независимо от площади.

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Как сообщили в ГНС, объекты недвижимости, за которые не придется платить:

детдома семейного типа;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или отцами, но не более одного такого объекта на ребенка

жилая недвижимость — собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, и т. п.

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Фокус также поинтересовался, нужно ли платить налог на недвижимость, если дом недостроен, не введен в эксплуатацию или не имеет коммуникаций. Как отметила адвокат компании "Наказ" Наталья Чацкис, плательщиками налога на недвижимость являются владельцы объектов жилой и нежилой недвижимости.

"Не имеет значения, кто-то реально зарегистрирован или проживает в таких объектах. Налоговую будет интересовать только то, оформлено ли право собственности на этот дом. Если право собственности зарегистрировано, то несмотря на наличие коммуникаций, налоговая служба будет начислять налог. Если превышен лимит по квадратуре", — сказала адвокат. Итак, без документов на недвижимость (если дом не сдан в эксплуатацию, то этих документов нет) платить налог не придется.

Налоговую интересует только то, оформлено ли право собственности на этот дом

Штрафы и ответственность: какие последствия за неуплату налога на недвижимость

По словам Анастасии Руденко, за просрочку уплаты налога на 30 дней владелец жилья должен уплатить штраф — 10% суммы налога.

После 30 дней просрочки, сумма будет составлять 20% от налога.

К тому же будет начисляться пеня.

По словам экспертов, налог на недвижимость в 2025 году стал более прозрачным, но и более строгим к нарушителям. Поэтому, если вы владелец нескольких квартир, большого дома или объектов сверх установленной нормы, стоит проверить площадь, ставки местного совета и вовремя уплатить налог. Уточнить информацию можно через электронный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС или в ЦПАУ по месту жительства.