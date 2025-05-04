Якщо площа оселі перевищує встановлений норматив, власник має сплачувати податок на нерухомість. 2025 розрахунки по податках оновилися. Фокус зібрав важливі дані про податок на нерухомість та отримав коментар юриста.

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Від 1 січня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила оподаткування житлової нерухомості. Зміни передбачені законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків на майно”, який Верховна Рада ухвалила наприкінці 2024 року. Ці нововведення важливо знати кожному власнику квартири, будинку або кількох об'єктів нерухомості.

Що таке податок на нерухомість і хто має його сплачувати

Як пояснила Фокусу юристка АО “Віннер Партнерс” Анастасія Руденко фізичні та юридичні особи — власники квартир, будинків, дач тощо, мають сплачувати річний податок на житлову нерухомість. Базові норми визначає стаття 266 Податкового кодексу України.

Власники квартир, будинків, дач мають сплачувати річний податок на житлову нерухомість Фото: УНІАН

Податок сплачується лише за “зайві” квадратні метри, тобто площу, яка перевищує неоподатковувану норму.

Згідно із актуальними неоподатковуваними нормами, можна не сплачувати податок, якщо йдеться про власників:

квартири до 60 кв. м;

житлового будинку до 120 кв. м;

квартири і будинку (сукупно) до 180 кв. м.

Розрахувати суму податку за нерухомість в 2025 році можна самостійно - по формулі Фото: Pexels

Як розрахувати суму податку за нерухомість в 2025 році — формула

Ставку податку встановлюють місцеві ради, але, згідно із Податковим кодексом, вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м понад норму.

Якщо взяти до уваги, що мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн. то максимальна ставка за 1 кв. м розраховується за такою формулою: 1,5% × 8 000 = 120 грн за 1 м² понад норму на рік.

тавку податку встановлюють місцеві ради, але, згідно із Податковим кодексом, вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м понад норму

Наведемо приклад розрахунку:

Власник квартири площею 95 кв. м. Норма — 60 кв. м. оподатковується: 35 кв. м.

Якщо місцева рада встановила ставку 1% (що є типовим) — податок = 1% × 8 000 × 35 = 2 800 грн на рік.

Якщо ставка максимальна (1,5%) — податок = 1,5% × 8 000 × 35 = 4 200 грн на рік.

Зауважимо, що сплачувати податок на нерухомість потрібно раз на рік, не пізніше 60 днів з дати отримання податкового повідомлення, що приходить на поштову скриньку у вигляді листа від ДПС.

Відбулися зміни для власників житла у 2025 році Фото: Pexels

Що змінилося для власників житла у 2025 році

Передусім юристка Анастасія Руденко наголошує на впровадженні єдиного обліку нерухомості.

“ДПС та Держреєстр автоматично обмінюються інформацією, тож уникнути оподаткування тепер складніше”, — повідомила юристка.

Також набули чинності нові пільги для осіб з інвалідністю І групи, дітей-сиріт, ветеранів АТО/ООС, незалежно від площі.

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Як повідомили у ДПС, обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину

житлова нерухомість — власність громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей, тощо.

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Фокус також поцікавився, чи потрібно платити податок на нерухомість, якщо будинок недобудований, не введений в експлуатацію або не має комунікацій. Як наголосила адвокатка компанії “Наказ” Наталія Чацкіс, платниками податку на нерухомість є власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості.

“Не має значення, чи хтось реально зареєстрований чи проживає у таких об'єктах. Податкову буде цікавити лише те, чи оформлено право власності на цей будинок. Якщо право власності зареєстровано, то незважаючи на наявність комунікацій, податкова служба буде нараховувати податок. Якщо перевищено ліміт по квадратурі”, — сказала адвокатка. Отже, без документів на нерухомість (якщо будинок не зданий в експлуатацію, то цих документів немає) сплачувати податок не доведеться.

Податкову цікавить лише те, чи оформлено право власності на цей будинок

Штрафи та відповідальність: які наслідки за несплату податку на нерухомість

За словами Анастасії Руденко, за протермінування сплати податку на 30 днів власник житла має сплатити штраф — 10% суми податку.

Після 30 днів протермінування, сума становитиме 20% від податку.

До того ж нараховуватиметься пеня.

За словами експертів, податок на нерухомість у 2025 році став більш прозорим, але і суворішим до порушників. Тож, якщо ви власник кількох квартир, великого будинку або об'єктів понад встановлену норму, варто перевірити площу, ставки місцевої ради та вчасно сплатити податок. Уточнити інформацію можна через електронний кабінет платника податків на сайті ДПС або в ЦНАПі за місцем проживання.