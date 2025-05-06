Украинские пенсионеры могут потерять выплаты из-за простой ошибки: детали

В Украине могут приостановить выплату пенсий при выполнении двух условий. Это касается, в частности, переселенцев и граждан, выехавших за пределы страны.

Related video

Об этом сообщает управление ПФУ в Запорожской области.

Пенсионную выплату могут приостановить, если:

пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя;

в течение 6 месяцев не было движения средств на банковском счете, на который поступает пенсия.

Для возобновления выплат необходимо:

подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета;

пройти физическую идентификацию.

Заявление можно подать:

лично;

онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Физическая идентификация осуществляется через видеоконференцию. Необходимо отправить письменное заявление по почте по месту регистрации, а также предоставить документ, подтверждающий факт живого существования лица, оформленный через украинское дипломатическое представительство.

Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения, выплату возобновляют с даты прекращения.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.