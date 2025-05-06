Українські пенсіонери можуть втратити виплати через просту помилку: деталі

В Україні можуть призупинити виплату пенсій за виконання двох умов. Це стосується, зокрема, переселенців і громадян, які виїхали за межі країни.

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Про це повідомляє управління ПФУ в Запорізькій області.

Пенсійну виплату можуть призупинити, якщо:

пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно;

протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія.

Для відновлення виплат необхідно:

подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку;

пройти фізичну ідентифікацію.

Заяву можна подати:

особисто;

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Фізична ідентифікація здійснюється через відеоконференцію. Необхідно надіслати письмову заяву поштою за місцем реєстрації, а також надати документ, що підтверджує факт живого існування особи, оформлений через українське дипломатичне представництво.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення, виплату відновлюють з дати припинення.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.