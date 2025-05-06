Доходы руководителей растут в десятки раз быстрее, чем зарплаты обычных работников: детали

Разрыв между доходами топ-менеджеров и рядовых работников продолжает стремительно увеличиваться.

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Об этом пишет издание "Закон и Бизнес".

С 2019 года зарплаты генеральных директоров по всему миру выросли в 56 раз быстрее, чем доходы обычных сотрудников.

Исследование, охватившее 2000 компаний в 35 странах, показало: за последние пять лет средний доход руководителей вырос на 50% в реальном выражении. Для сравнения, зарплата работников за тот же период увеличилась лишь на 0,9%.

Особенно высокие показатели зафиксированы в Европе. Так, в 2024 году средняя зарплата генерального директора в Ирландии составила $6,7 млн, в Германии — $4,7 млн. В других регионах цифры также впечатляют: $2 млн — в Индии, $1,6 млн — в Южной Африке.

"Это не ошибка в системе. Она устроена именно так, чтобы богатство поднималось вверх, оставляя миллионы трудящихся бороться за элементарные нужды — жилье, еду, медицинскую помощь", — заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

Неравенство прослеживается и по гендерному признаку. Из более чем 45 тысяч компаний, где руководители зарабатывают свыше $10 млн в год и пол которых известен, лишь 7% возглавляют женщины.

Богатейшие представители бизнеса, часто владеющие крупными корпорациями, только за последний год увеличили свое состояние в среднем на $206 млрд — это около $23 500 в час.

Хотя Международная организация труда прогнозирует рост реальных зарплат на 2,7% в 2024 году, в ряде стран отмечается их фактическая стагнация. Например, в Испании, Франции и Южной Африке рост за прошлый год составил всего 0,6%.

По данным Oxfam, несмотря на некоторое сокращение глобального неравенства в оплате труда, оно остается крайне высоким в странах с низким уровнем дохода: 10% самых богатых получают в 3,4 раза больше, чем 40% самых бедных.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.