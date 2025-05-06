Доходи керівників зростають у десятки разів швидше, ніж зарплати звичайних працівників: деталі

Розрив між доходами топ-менеджерів і рядових працівників продовжує стрімко збільшуватися.

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Про це пише видання "Закон і Бізнес".

З 2019 року зарплати генеральних директорів по всьому світу зросли в 56 разів швидше, ніж доходи звичайних співробітників.

Дослідження, що охопило 2000 компаній у 35 країнах, показало: за останні п'ять років середній дохід керівників зріс на 50% у реальному вираженні. Для порівняння, зарплата працівників за той самий період збільшилася лише на 0,9%.

Особливо високі показники зафіксовано в Європі. Так, 2024 року середня зарплата генерального директора в Ірландії становила $6,7 млн, у Німеччині — $4,7 млн. В інших регіонах цифри також вражають: $2 млн — в Індії, $1,6 млн — у Південній Африці.

"Це не помилка в системі. Вона влаштована саме так, щоб багатство піднімалося вгору, залишаючи мільйони трудящих боротися за елементарні потреби — житло, їжу, медичну допомогу", — заявив виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар.

Нерівність простежується і за гендерною ознакою. Із понад 45 тисяч компаній, де керівники заробляють понад $10 млн на рік і стать яких відома, лише 7% очолюють жінки.

Найбагатші представники бізнесу, які часто володіють великими корпораціями, тільки за останній рік збільшили свої статки в середньому на $206 млрд — це близько $23 500 на годину.

Хоча Міжнародна організація праці прогнозує зростання реальних зарплат на 2,7% у 2024 році, у низці країн спостерігається їхня фактична стагнація. Наприклад, в Іспанії, Франції та Південній Африці зростання за минулий рік становило лише 0,6%.

За даними Oxfam, незважаючи на деяке скорочення глобальної нерівності в оплаті праці, вона залишається вкрай високою в країнах із низьким рівнем доходу: 10% найбагатших отримують у 3,4 раза більше, ніж 40% найбідніших.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

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