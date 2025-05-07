Пенсионеры в Украине могут получать доплату от ООН: какие условия

Некоторые украинские пенсионеры, проживающие в районах с активными или возможными боевыми действиями, могут получать дополнительную финансовую помощь от ООН. Эта поддержка предназначена исключительно для тех, чья пенсия составляет менее 3 250 гривен.

Related video

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также важным условием для получения этой помощи является то, что пенсионер не получал денежную помощь от международных организаций. Речь идет о периоде с 1 марта 2023 года.

"Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Размер доплаты определяется в индивидуальном порядке — он соответствует разнице между фактическим размером пенсии и суммой в 3 250 гривен. К примеру, если пенсионер получает 2 900 гривен, то размер помощи составит 350 гривен.

Доплата начисляется автоматически с учетом данных, размещенных в реестрах.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".