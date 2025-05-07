Пенсіонери в Україні можуть отримувати доплату від ООН: які умови

Деякі українські пенсіонери, які проживають у районах з активними або можливими бойовими діями, можуть отримувати додаткову фінансову допомогу від ООН. Ця підтримка призначена виключно для тих, чия пенсія становить менше ніж 3 250 гривень.

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Також важливою умовою для отримання цієї допомоги є те, що пенсіонер не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій. Йдеться про період з 1 березня 2023 року.

"Кошти виплачуються на банківський рахунок або адресною доставкою Укрпошти", — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Розмір доплати визначається в індивідуальному порядку — він відповідає різниці між фактичним розміром пенсії та сумою в 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 900 гривень, то розмір допомоги становитиме 350 гривень.

Доплата нараховується автоматично з урахуванням даних, розміщених у реєстрах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".