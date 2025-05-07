Некоторые пенсионеры могут получать пенсию быстрее: о чем важно знать

Украинские пенсионеры могут получать пенсию либо на специальный банковский счет, либо через доставку от Укрпочты. При этом выплаты через банк обычно поступают быстрее.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Передача пенсии через Укрпочту занимает больше времени, поскольку сам процесс доставки более длительный. Задержка связана, в частности, с необходимостью вручной доставки средств почтальоном. Единственный способ ускорить получение пенсии — изменить способ получения и оформить выплаты через банк вместо Укрпочты.

"Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера", – отметила специалист главного управления ПФУ Екатерина Дыбенко.

Дыбенко отметила и то, что выбрать дату выдачи пенсии никак нельзя. Пенсионная выплата поступает пенсионеру ежемесячно с 4 по 25 число.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.